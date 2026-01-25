본문 바로가기
칠곡군의회, 군민이 신뢰하는 의정 운영 이어간다

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.25 14:34

제315회 임시회 개회
23~29일 7일간
의원발의조례안 2건
칠곡군 제출안건 3건 처리
칠곡군 업무보고에 대한 보고를 실시

경북 칠곡군의회(의장 이상승)는 23일부터 29일까지 7일간 일정으로 제315회 임시회를 개회한다.


이번 임시회에서는 의원발의 조례안 2건(오용만 의원, 김태희 의원 대표 발의)과 칠곡군 제출안 건 3건을 처리하고, 2026년도 칠곡군 업무보고에 대한 보고를 실시할 계획이다.

칠곡군의회 제315회 임시회 본회의장 전경사진/칠곡군의회 제공

칠곡군의회 제315회 임시회 본회의장 전경사진/칠곡군의회 제공

임시회 주요일정으로는 01월 23일 제1차 본회의를 시작으로 01월 26일부터 01월 28일까지 상임위원회 회의를 열고, 01월 29일 제2차 본회의를 마치며 회기를 종료할 예정이다.

이상승 의장은 "2026년 업무보고를 통해 군정이 나가야 할 방향을 점검하고, 군민과 함께 고민하여 해답을 찾아가는 책임 있는 의회로 거듭나겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
