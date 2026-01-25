◆과장급 전보 ▲산업에너지협력과장 안진호 ▲제조인공지능전환협력과장 임경섭
[인사] 산업통상부
2026년 01월 25일(일)
◆과장급 전보 ▲산업에너지협력과장 안진호 ▲제조인공지능전환협력과장 임경섭
