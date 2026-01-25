본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

인사

[인사] 산업통상부

세종=강나훔기자

입력2026.01.25 13:21

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

◆과장급 전보 ▲산업에너지협력과장 안진호 ▲제조인공지능전환협력과장 임경섭





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

해외서 '불닭볶음면' 인기라더니…라면 1등 아니네?…유럽이 선택한 K푸드는 해외서 '불닭볶음면' 인기라더니…라면 1등 아니네... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스코틀랜드에선 코카콜라 라이벌…'아이언 브루'

소개팅 원하시는 분? "15만원 낙찰"…'여성 경매' 유튜브 논란

"차라리 푸틴 치하에 살겠다" 독일 청년들…징병제 부활 어려운 이유

씹어먹다 보면 한 통 비우는…일본 민트 '민티아'의 역사

1인 사장님 사업 편하게 하세요…지원협회부터 사업 아이디어 검증 AI까지 ④

"피 토하며 쓰러졌다"…트럼프가 밝힌 마두로 체포 '신무기'는?

'갤S25 사전예약 물량 안 알린' KT…공정위 제재

새로운 이슈 보기