장성군, 고병원성 조류인플루엔자 방역 총력

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.25 13:20

산란계 농장 특별관리기간

장성군 관계자가 축산차량을 소독하고 있다. 장성군 제공

장성군 관계자가 축산차량을 소독하고 있다. 장성군 제공

전남 장성군은 '고병원성 조류인플루엔자' 방역에 총력을 기울인다고 25일 밝혔다.


최근 국내에서 확인된 '고병원성 조류인플루엔자' 바이러스는 예년에 비해 감염력이 10배 이상 높은 것으로 나타났다. 달걀을 낳는 닭(산란계)에서 가장 많이 발생하고 있다.

장성군은 이달 말까지 '산란계 농장 특별관리기간'을 갖기로 한다. ▲5만 수 이상 산란계 농장에 담당 공무원 지정 배치 ▲축산차량 농장 내 출입 통제 ▲방역 사항 위반 여부 점검 등 적극적인 대응에 나서고 있다.


축산차량으로 인한 바이러스의 유입·확산을 막기 위해 거점 소독시설을 24시간 운영하고, 산란계 및 오리 사육 농가 부근에 별도의 방역초소도 구축했다.


그밖에 소독 차량을 이용한 가금류 농가 소독도 매일 실시하고 있다. 소규모 농가 소독은 축산농협 공동방제단이 지원한다.

김한종 장성군수는 "경기·충청·전라지역 조류인플루엔자 발생 상황이 예사롭지 않아 방역 태세를 강화하고 있다"며 "체계적이고 철저한 대응을 통해 농가 피해를 최소화하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

