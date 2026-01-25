포천시, 양돈농가 ASF 확진…'재난안전대책본부 가동' 긴급 방역 총력

시, 일시 이동중지·긴급 살처분 착수

백영현 시장 직접 현장 점검·초동 대응

ASF 확산 차단에 행정력 집중

8개 시군 연계 차단 방역 실시

경기 포천시는 관내 돼지 농가에서 아프리카돼지열병(ASF)이 확진됨에 따라 중앙사고수습본부와 공조해 초동 방역팀을 투입하고 재난안전대책본부를 가동하는 등 즉각적인 대응에 나섰다.

포천시는 확진 판정 직후 외부인과 차량의 농장 출입을 전면 통제하고, 농장 주변에 통제초소를 설치해 출입 차량과 인원을 철저히 관리하는 한편, 관련 이동 동선과 접촉 가능성에 대한 역학조사를 병행하고 있다.

또한 감염 확산을 차단하기 위해 해당 농장에서 사육 중인 돼지는 관계 지침에 따라 살처분을 추진하고, 신속하고 엄정한 방역 조치를 통해 추가 발생 가능성을 최소화한다는 방침이다.

특히 백영현 포천시장을 비롯한 관계 부서 공무원들은 발생 지역을 직접 찾아 방역과 살처분 준비 상황을 점검하고, 현장 대응 전반에 미비한 사항이 없는지 조치 이행 상황을 확인했다. 포천시는 이러한 현장 중심 점검 결과를 토대로 방역 조치가 지체 없이 추진될 수 있도록 총괄 관리와 행정 지원을 강화하고 있다.

또한 포천시는 발생 지역 인근으로의 전파 가능성을 차단하기 위해 포천시와 인접한 8개 시군의 양돈농장과 도축장 등 축산시설 종사자 및 관련 출입 차량을 대상으로 일시 이동중지 조치를 시행하고, 발생 지역에 대한 집중 소독을 병행해 바이러스 확산 고리를 조기에 차단할 계획이다.

아울러 포천시는 부시장 주재로 긴급 방역 대책회의를 열어 부서별 대응 상황을 점검하고, 살처분·역학조사·이동중지·소독 등 단계별 방역 조치가 유기적으로 추진될 수 있도록 대응 체계를 정비했다. 이를 통해 방역 상황을 체계적으로 관리하고, 관계기관과의 협조 체계를 강화하는 등 24시간 비상 대응 체제를 유지하고 있다.

포천시 관계자는 "확진 직후부터 현장 대응과 상황 관리를 동시에 강화하고 있다"며 "모든 행정 역량을 집중해 추가 확산을 차단하고 시민 불안을 최소화하겠다"고 말했다.





