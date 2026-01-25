본문 바로가기
지재처, 'CEO·연구자 위한 특허출원 전략' 발간

대전=정일웅기자

입력2026.01.25 12:00

지식재산처는 특허출원을 준비하는 기업 CEO와 연구자가 알아야 할 핵심 전략을 담은 'CEO·연구자를 위한 특허출원 전략'을 발간·배포했다고 25일 밝혔다.


지재처, 'CEO·연구자 위한 특허출원 전략' 발간
특허출원 전략은 지식재산권(IP) 제도에 익숙하지 않아 어려움을 겪는 국내 기업과 연구기관이 기초가 탄탄한 특허를 확보하고 나아가 글로벌 특허를 안정적으로 확보할 수 있도록 지원할 목적으로 발간됐다.

선행기술조사를 통한 특허 가능성 검토 방법과 돈이 되는 특허를 위한 청구범위 작성 방법, 우선심사 및 심사유예 등 특허제도의 전략적 활용 방법, 해외특허 확보를 위한 국제조약의 활용 방법 등이 구성의 핵심이다.


특히 복잡한 법령이나 판례 중심이 아닌 출원 단계에서 즉시 활용할 수 있는 전략과 팁을 20페이지 이내로 간략하게 정리해 가독성을 높였다.


특허출원 전략 자료는 지재처 고객지원실 및 서울사무소 등에 비치된다. 또 지재처 홈페이지를 통해서도 열람(또는 내려받기)할 수 있다.

정연우 지재처 특허심사기획국장은 "특허출원 전략은 기업 CEO와 연구자가 특허제도를 보다 쉽게 이해하고 실무에 실제 적용·활용할 수 있도록 돕기 위해 최대한 얇고 간결하게 구성했다"며 "스타트업을 포함한 기업과 연구기관이 해당 자료를 참고해 연구 성과를 글로벌 특허로 연결하는 사례가 다수 나오길 기대한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
