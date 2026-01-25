지재처, 'CEO·연구자 위한 특허출원 전략' 발간

지식재산처는 특허출원을 준비하는 기업 CEO와 연구자가 알아야 할 핵심 전략을 담은 'CEO·연구자를 위한 특허출원 전략'을 발간·배포했다고 25일 밝혔다.

특허출원 전략은 지식재산권(IP) 제도에 익숙하지 않아 어려움을 겪는 국내 기업과 연구기관이 기초가 탄탄한 특허를 확보하고 나아가 글로벌 특허를 안정적으로 확보할 수 있도록 지원할 목적으로 발간됐다.

선행기술조사를 통한 특허 가능성 검토 방법과 돈이 되는 특허를 위한 청구범위 작성 방법, 우선심사 및 심사유예 등 특허제도의 전략적 활용 방법, 해외특허 확보를 위한 국제조약의 활용 방법 등이 구성의 핵심이다.

특히 복잡한 법령이나 판례 중심이 아닌 출원 단계에서 즉시 활용할 수 있는 전략과 팁을 20페이지 이내로 간략하게 정리해 가독성을 높였다.

특허출원 전략 자료는 지재처 고객지원실 및 서울사무소 등에 비치된다. 또 지재처 홈페이지를 통해서도 열람(또는 내려받기)할 수 있다.

정연우 지재처 특허심사기획국장은 "특허출원 전략은 기업 CEO와 연구자가 특허제도를 보다 쉽게 이해하고 실무에 실제 적용·활용할 수 있도록 돕기 위해 최대한 얇고 간결하게 구성했다"며 "스타트업을 포함한 기업과 연구기관이 해당 자료를 참고해 연구 성과를 글로벌 특허로 연결하는 사례가 다수 나오길 기대한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



