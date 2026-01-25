본문 바로가기
나토 'AI 무기가 지키는 완충지대' 추진한다…"러시아 국경 중심"

유현석기자

입력2026.01.25 10:18

북대서양조약기구(NATO·나토)가 러시아와 맞닿은 유럽 국경 지대의 방어력을 강화하기 위해 인공지능(AI) 기술을 활용한 '자동화 방어 구역' 구축을 추진하고 있다.


토마스 로윈 나토 작전 부참모장(독일 장군)은 24일(현지시간) 보도된 독일 매체 '벨트 암 존탁'과의 인터뷰에서 인간 지상군에게 의존하지 않는 이 같은 새로운 방어 체계 구상을 밝혔다.

로위 부참모장은 이 자동화 구역이 적군(러시아군)이 재래식 전투가 벌어질 수 있는 구역으로 진입하기 전 이를 저지하는 1차 완충지대 역할을 하게 될 것이라고 설명했다.


자동화 구역에는 지상과 공중, 우주, 사이버 공간을 아우르는 센서 네트워크가 구축된다. 이 센서들은 수천 ㎞에 달하는 영역을 감시하며 적의 움직임이나 무기 배치를 실시간으로 감지해 모든 나토 회원국에 즉각 정보를 공유한다.


위협이 감지되면 드론, 반자율 전투 차량, 지상 로봇, 자동 방공망, 미사일 요격 시스템 등 첨단 무인 전력이 대응에 나선다. AI가 나토의 기존 무기와 배치 병력을 보강하는 형태다.

다만 로윈 부참모장은 일각의 우려를 의식한 듯 "살상 무기 사용 결정은 항상 인간의 책임하에 있을 것"이라고 강조했다. AI가 표적을 식별하고 추적하더라도 최종 공격 명령은 사람이 내리는 방식을 유지하겠다는 설명이다.


현재 폴란드와 루마니아에서는 해당 기술을 시험하기 위한 과정이 진행 중이다. 나토는 2027년 말까지 이 시스템을 전력화하는 것을 목표로 하고 있다고 이 매체는 보도했다.


나토의 이 같은 움직임은 우크라이나 전쟁이 장기화하는 가운데 러시아가 향후 유럽연합(EU) 영토로 영향력을 확대할 수 있다는 위기감에 따른 것으로 풀이된다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
