"러시아 선수, 동계 올림픽 개회식 행진 못한다"…ICO, 불허 결정

유현석기자

입력2026.01.25 09:36

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 러시아 선수들의 개회식 입장 행진이 불허됐다.


러시아 타스 통신은 25일(한국시간) 국제올림픽위원회(IOC) 성명을 인용해 러시아 출신 선수들이 2월6일 열리는 올림픽 개회식 선수단 퍼레이드에 참여할 수 없다고 전했다.

IOC는 타스 통신에 보낸 성명에서 "개인중립자격선수(AIN)들은 선수단 입장 행진에는 참여하지 않는다"고 선을 그었다.


다만 IOC는 "이들이 행사를 경험할 기회는 밀라노와 산악 클러스터 경기장 구역 등에서 제공될 것"이라며 개회식 참가 자체는 막지 않을 것이라고 덧붙였다.


이번 동계 올림픽은 다음 달 6일부터 22일까지 이탈리아 밀라노와 코르티나담페초 일원에서 열린다.

러시아와 벨라루스 국적 선수들은 우크라이나 침공에 따른 제재로 국가를 대표할 수 없으며, 중립 자격 선수 신분으로 개인 종목에만 출전할 수 있다.


이들은 피겨 스케이팅과 크로스컨트리 스키, 쇼트트랙, 스피드 스케이팅, 산악 스키 등에 출전한다. 단체전은 나설 수 없다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

