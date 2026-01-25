정선아리랑제, '2026-2027 문화관광축제' 선정…글로벌 축제로 도약

정선군, 제51회 정선아리랑제

2026년 10월 1일부터 4일까지 개최

정선아리랑이 대한민국을 대표하는 문화관광축제로 다시 한번 위상을 입증했다.

제50회 정선아리랑제 뗏목 시연. 정선군 제공

정선아리랑제가 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 '2026-2027 문화관광축제'에 선정되며, 향후 2년간 국가 차원의 지원과 함께 세계적인 축제로 도약할 기반을 마련했다.

이에 따라 제51회 정선아리랑제는 2026년 10월 1일부터 4일까지 4일간, 강원특별자치도 정선군 일원에서 성대하게 개최된다.

정선아리랑제는 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 정선아리랑을 중심으로 전통과 현대가 어우러진 공연, 체험, 경연 프로그램을 통해 매년 수많은 관람객의 사랑을 받아왔다. 특히 정선만의 삶과 역사, 공동체 정신을 담아낸 콘텐츠로 타지역 축제와 차별화된 정체성을 구축해 왔다.

이번 문화관광축제 선정은 ▲전통문화의 보존과 계승 ▲관광 연계 콘텐츠의 경쟁력 ▲지역민 주도형 축제 운영 ▲국내외 관광객 유치 가능성 등에서 높은 평가를 받은 결과다.

제51회 정선아리랑제는 문화관광축제 선정에 걸맞게 ▲대표 브랜드 공연 고도화 ▲외국인 관광객을 위한 글로벌 프로그램 강화 ▲지역 문화자원과 연계한 체험형 콘텐츠 확대 ▲지속가능한 축제 운영 모델 구축에 중점을 두고 준비될 예정이다.

정선아리랑문화재단 최종수 이사장은 "정선 아리랑 제가 대한민국을 대표하는 문화관광축제로 선정된 것은 지역민과 예술인, 그리고 관람객이 함께 만들어온 성과"라며 "제51회 정선아리랑제를 통해 정선아리랑의 문화적 가치를 국내를 넘어 세계에 널리 알릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 제51회 정선아리랑제의 세부 프로그램과 일정은 추후 공식 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.





정선=이종구 기자



