양구군, 양구몰 설맞이 ‘전 상품 40% 파격 할인’ 기획전 개최

양구 온라인 쇼핑몰 '양구몰'에서는 설을 앞두고 오는 2월 18일까지 설맞이 기획전을 진행한다.

양구몰 설맞이 행사는 입점 기업의 매출 증대와 판로 확대는 물론 양구 특산물의 인지도 향상을 위해 마련됐다.

양구몰 회원은 행사 기간 중 매주 화요일 오전 10시에 전 상품 대상 40% 할인쿠폰을 받을 수 있다. 일자별로는 1월 27일, 2월 3일, 2월 10일에 쿠폰을 발급받을 수 있다. 단 할인쿠폰은 한정 수량 발급돼 조기 소진될 수 있다.

양구몰에서는 양구의 유명 특산물인 양구시래기, 사과, 두유, 꿀, 김, 오미자즙, 민들레진액, 나물·장아찌류 등을 판매한다.

이미숙 경제체육과장은 "이번 설맞이 기획전은 양구몰을 찾는 소비자에게는 합리적인 구매 기회를, 지역 소상공인과 농가에는 실질적인 매출 확대 기회를 제공하는 상생형 행사"라며 "앞으로도 온라인 유통 채널을 지속적으로 강화해 양구 특산물이 전국 소비자들에게 더욱 가까이 다가갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 양구몰은 양구의 생산·제조 기업들과 소상공인, 농가들을 대상으로 온라인 판매를 할 수 있도록 지원하는 공공사업의 일환으로 양구군과 강원특별자치도경제진흥원이 공동으로 운영하고 있다.





