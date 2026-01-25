서울 중구 “임신부터 출산 후까지 전 과정 지원”

출산양육지원금 최대 1000만원 등

서울 중구(구청장 김길성)가 임신부터 출산 이후 돌봄까지 일상에서 바로 체감할 수 있는 출산·양육 지원을 이어간다고 25일 밝혔다.

중구는 출산 초기 경제적 부담을 덜어주기 위해 출산양육지원금을 지급한다. 지원금은 서울시 최고 수준으로, 첫째아 100만원, 둘째아 200만원, 셋째아 300만원, 넷째아 500만원, 다섯째아 이상은 1000만원을 지급한다. 신생아와 부모가 중구에 주민등록이 되어 있고, 부모는 출생일 기준 12개월 이상 중구에 거주해야 한다. 지난해 569가구가 혜택을 누렸으며, 1000만원을 지원받은 세 번째 가구가 탄생하기도 했다.

임신 중에는 가사 부담을 덜어준다. 중구에 6개월 이상 거주한 임신부라면 소득과 상관없이 청소·세탁·설거지 등을 지원하는 가사돌봄서비스를 1회 4시간씩 최대 5회까지 무료로 이용할 수 있다.

임산부와 출산가정 배려문화도 조성한다. 출생신고 시 초인종 자제 안내와 아이 동반 차량 표시가 담긴 배려스티커를 제공한다. '임산부 올 프리패스'를 도입해 구청 민원업무 시 대기 없이 서비스를 이용할 수 있으며, 중구가족센터, 육아종합지원센터, 키즈카페, 우리은행 21개 영업점도 동참하고 있다.

출산 후에는 만 12세 이하 아동 대상 아이돌봄 서비스, 둘째 이상 출산가정을 위한 기존 자녀 돌봄, 조부모 아이돌봄비 지원 등을 제공한다. 공동육아나눔터, 서울엄마아빠택시, 아동수당, 부모급여, 가정양육수당 등 서울시·정부 지원과도 연계해 양육 부담을 덜어준다.

이 밖에도 임신 사전 건강관리 지원, 난임부부 시술비 지원, 35세 이상 임산부 의료비 지원, 산후조리비용 지원, 임산부 백일해 무료 접종 등 건강한 임신·출산을 위한 지원도 펼치고 있다.

김길성 중구청장은 "아이를 낳고 키우는 것은 큰 기쁨이지만, 그만큼이나 심리적·경제적 부담도 크다"며 "중구가 출산 가정의 일상에 힘이 되도록 든든히 지원을 이어가겠다"고 말했다.





