러, 종전 협상 와중에도 공습…우크라 "1명 사망·23명 부상"

미국·러시아·우크라이나가 참여한 3자 종전 협상이 이틀째 이어지는 가운데 러시아가 우크라이나 전역에 대규모 공습을 감행해 사상자가 발생했다.

24일 러시아 공습에 부서진 키이우 건물 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

24일(현지시간) BBC 방송과 우크라이나 당국에 따르면 러시아군은 밤사이 드론과 미사일 공격을 퍼부었고, 이로 인해 최소 1명이 숨지고 23명이 다쳤다. 우크라이나 공군은 러시아가 지난밤 드론 375대와 미사일 21발을 발사했다고 밝혔다.

키이우시 당국은 공습으로 1명이 사망하고 4명이 부상했다고 밝혔으며, 하르키우시는 새벽 공격으로 19명이 다쳤다고 했다. 하르키우 지역에서는 피란민 숙소와 산부인과 병원까지 피해를 입은 것으로 전해졌다.

안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "이 야만적인 공격은 푸틴의 자리가 평화위원회가 아니라 특별 재판소의 피고인석임을 다시 한번 보여준다"고 비판했다. 시비하 장관은 러시아의 공습을 "잔혹하고 냉소적인 공격"이라고 규정하며 "이는 우리 국민뿐 아니라 협상 테이블 자체를 겨냥한 행위"라고 주장했다.

같은 날 오전, 미국이 제안한 평화안을 놓고 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 3자 협상이 재개됐다. BBC는 소식통을 인용해 일부 진전은 있었지만, 핵심 쟁점인 영토 문제를 둘러싼 이견은 여전히 좁혀지지 않았다고 전했다.

키이우시 당국은 공습 여파로 약 6000개 건물의 난방 공급이 중단됐다고 밝혔다. 우크라이나 기상청에 따르면 이날 우크라이나 전역의 최저 기온은 영하 12도까지 떨어졌다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 전날 "러시아의 주요 공격 대상은 에너지 기반시설"이라며, 최근 스위스 다보스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 논의한 방공 지원이 전면적으로 이행돼야 한다고 촉구했다.





