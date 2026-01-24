본문 바로가기
신상진 시장 "국힘, 강성 지지층 환호에 취하면 필패"…'혁명적 전환' 촉구

이종구기자

입력2026.01.24 17:09

수정2026.01.24 17:13

숏뉴스
신상진 성남시장, SNS 통해 국민의힘 지도부에 쓴소리
장동혁 대표 단식에도 지지율 추락…"대동단결해야 승리"
"비대위·혁신위는 도구일 뿐…지도부 개혁 의지 중요"
"특정 계층 아닌 노동자·서민 아우르는 광폭 행보 보여야"

신상진 성남시장이 정체된 국민의힘의 지지율과 보수 진영의 고질적인 위기 상황을 향해 뼈아픈 직언을 쏟아냈다. 특히 장동혁 국민의힘 대표의 단식 농성이라는 배수진에도 불구하고 지지율이 반등은커녕 하락세를 보이는 엄중한 국면에서 당 지도부의 근본적인 체질 개선을 강하게 압박하고 나섰다.

신상진 성남시장 페이스북홈페이지 캡처.

신상진 성남시장 페이스북홈페이지 캡처.

신 시장은 24일 자신의 SNS를 통해 "지금 국민의힘 지지율 정체는 단순한 현상이 아닌 심각한 수준의 위기"라고 진단하며 당 지도부가 보수의 명운을 걸고 '혁명적 수준의 자세 전환'에 나설 것을 촉구했다.


신 시장은 우선 당 지도부와 여권 전체의 전략적 실수를 따갑게 지적했다. 그는 "강렬 지지층의 박수와 환호 속에서 시야가 좁아지면 큰일 난다"며 "그 안에서의 만족과 위안은 될지언정 승리와는 거리가 멀어질 뿐"이라며 "결국 중도 확장성과 선거의 승리와는 거리가 멀어지게 된다"고 경고했다.

신 시장은 과거 보수의 역사를 복기하며 당의 반복되는 쇄신 행보를 강도 높게 비판했다. 그는 "비대위를 만들고 혁신위를 꾸려봤자, 당 대표를 포함한 지도부의 실질적인 개혁 의지가 미약하면 다 소용없다는 것을 역사가 증명하고 있다"고 강조했다.


단순히 기구를 만드는 정도로는 부족하며 판 자체를 바꾸는 '혁명적 자세 전환'을 통한 '혁명적 뒤집기'가 필요하다는 것이 신 시장의 진단이다.


또한 신 시장은 보수가 지켜야 할 가치가 특정 계층에 국한되어서는 안 된다고 역설했다. 그는 "자유민주주의는 가진 자와 못 가진 자, 기업인과 노동자 모두에게 필요한 이념"이라며 보수의 스펙트럼을 과감히 넓혀야 한다고 주장했다.

특히 압도적 의석을 앞세운 여권의 공세에 맞서 "국민의힘 지도부가 전략적 목표는 알지만 방법에 서툰 것 같아 안타깝다"며 '대동단결'을 유일한 해법으로 제시했다. 신 시장은 글을 맺으며 "목표를 분명히 하면 지혜를 모아 답을 찾을 수 있을 텐데…"라며 지도부의 전략 부재에 거듭 아쉬움을 표했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
