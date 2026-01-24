본문 바로가기
[부고]김민덕(한섬 대표이사 사장)씨 부친상

▲ 김수기 씨 별세, 김민덕(한섬 대표이사 사장)·수덕·용덕·정덕 씨 부친상 = 23일, 부산 인제대 해운대백병원 장례식장 103호실, 발인 26일 오전 8시 (051-893-4444)




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

