▲ 김수기 씨 별세, 김민덕(한섬 대표이사 사장)·수덕·용덕·정덕 씨 부친상 = 23일, 부산 인제대 해운대백병원 장례식장 103호실, 발인 26일 오전 8시 (051-893-4444)
꼭 봐야할 주요뉴스이제 커피값도 아까워 탕비실 '믹스' 타먹는데…이... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고]김민덕(한섬 대표이사 사장)씨 부친상
2026년 01월 24일(토)
▲ 김수기 씨 별세, 김민덕(한섬 대표이사 사장)·수덕·용덕·정덕 씨 부친상 = 23일, 부산 인제대 해운대백병원 장례식장 103호실, 발인 26일 오전 8시 (051-893-4444)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"레깅스 다 비쳐, 너무 민망하다" 불만에…룰루레몬, 살색 속옷 착용 권고
이제 커피값도 아까워 탕비실 '믹스' 타먹는데…이건 또 왜이래 [주머니톡]
'살 빼는 약' 먹은 여대생 하루만에 사망…원인은 알고보니 '이것'
'박나래 주사 이모', 1개월 만에 입장…"국민 가십 거리" 법적 대응 시사
"뭐니뭐니 해도 예쁨이 최고? 우리가 깼다"…Z세대 사로잡은 걸그룹 [일본人사이드]
'혈액 부족' 두쫀쿠가 해결...발로 뛴 간호사 숨은 노력에 헌혈자 폭증
'은둔의 영부인'은 옛말…멜라니아, 영화 주인공 되자 '셀프 홍보'
"월급은 올랐는데 돈 관리는 글쎄"…軍장병, 채무조정 신청 급증
'포모'가 낳은 두쫀쿠 열풍…10명 중 7명 "반짝유행 그칠 것"
'붉은고기는 나쁘다' 통념 깨졌다…"돼지고기, 노화 방지에 도움"
매주 수백명씩 감염…노로바이러스 감염증 10주 연속 ↑