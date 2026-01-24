본문 바로가기
"티켓값 올랐는데 객단가는 제자리"…26일 국회서 영화계 불공정 개선 간담회

이종길기자

입력2026.01.24 13:23

제작가협회 등 "할인 비용 전가·깜깜이 정산" 성토
공정위·문체부 관계자 참석해 해결 방안 모색

"티켓값 올랐는데 객단가는 제자리"…26일 국회서 영화계 불공정 개선 간담회
영화계 단체들과 김교흥·이정문 의원은 26일 오후 2시 국회의원회관 제5간담회의실에서 '영화티켓의 할인제도 개선을 위한 국회 간담회'를 연다.


한국영화제작가협회, 한국영화프로듀서조합, 배급사연대, 참여연대가 주관하는 행사로, 영화관의 과도한 할인 마케팅에 따른 비용 전가 문제와 불투명한 정산 구조를 공론화한다.

영화 티켓 가격은 2020년 1만2000원에서 현재 1만5000원으로 3000원 인상됐다. 하지만 주최 측에 따르면 실제 배급사와 제작사에 돌아가는 정산 단가인 '객단가'는 지난해 말 기준 9869원으로, 2020년(8574원)보다 1275원 오르는 데 그쳤다.


영화계는 이 같은 현상의 원인으로 영화관이 통신사 및 카드사와 진행하는 할인 마케팅을 가리킨다. 극장 측이 배급사와 사전 합의 없이 할인을 적용하고, 그 비용을 제작·투자사에 떠넘기고 있다는 주장이다. 정산서에 구체적인 할인 내역이 빠져 있는 이른바 '깜깜이 정산' 관행도 문제로 지적한다.


영화계는 지난해 9월부터 이동통신 3사, 영화관 3사 등과 논의를 시도했으나, 영업 비밀 등을 이유로 진전을 보지 못했다.

간담회에서 추은혜 변호사(민변 민생경제위원회), 이화배 배급사연대 대표, 한경수 변호사(참여연대)는 발제를 맡아 불공정 계약 현황과 해결 방안을 발표한다. 이어지는 토론에는 김지희 문화체육관광부 영상방송콘텐츠산업과장, 류용래 공정거래위원회 경쟁과장 등이 참석한다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

