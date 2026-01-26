서울에너지공사, 창립 9년 만에 첫 흑자…70억 달성

목표 1년 앞당겨…전년비 300억 실적 개선

서남집단에너지시설 건설 등 추진 동력 확보

서울에너지공사(사장 황보연)가 2016년 창립 이래 처음으로 연간 70억원의 흑자를 기록했다. 지난해 233억원 적자에서 약 300억원 이상 실적을 개선한 것으로, 당초 2026년으로 잡았던 흑자 전환 목표를 1년 앞당긴 성과다.

서울에너지공사 본사 전경. 서울에너지공사 제공. AD 원본보기 아이콘

공사는 만성 적자로 인한 존폐 논란을 불식시키고 7000억원 규모의 서남집단에너지시설 건설사업 추진 동력을 확보하게 됐다고 26일 밝혔다.

공사의 당기순손익은 2022년 1254억원 적자에서 2023년 649억원, 2024년 233억원으로 적자 폭을 지속 축소해 왔다. 올해 흑자 전환은 일회성이 아닌 구조적 개편의 결과라는 점에서 의미가 크다.

흑자의 핵심 배경은 열병합발전설비(CHP) 운영 방식의 전면 개선이다. 공사는 하절기 냉방 수요가 적은 목동 지역과 많은 마곡 지역의 열 공급망을 분리 운영하는 방식을 도입했다. 또 열 수요량에 맞춰 수송관 압력을 실시간 최소화하는 '최적차압 운전'을 적용해 경제성을 높였다.

이를 통해 전력매출수익은 전년 155억원에서 올해 249억원으로 94억원 증가했다. 하절기 전력생산 실적은 전년 대비 461%, 춘추절기(10~11월)는 566% 늘었다.

안전관리 강화도 수익성 개선에 기여했다. 2024년 6건 발생했던 열수송관 긴급 복구·누수 사고가 올해는 단 한 건도 발생하지 않으면서 긴급 복구 비용과 운영 손실이 크게 줄었다.

공사는 이번 흑자 전환을 발판으로 서울 강서구 마곡도시개발구역에 전기 285MW, 열 258Gcal/h 규모의 서남집단에너지시설 2단계 건설을 본격 추진한다. 총사업비 7000억원이 투입되는 이 사업은 약 7만4000세대와 428개 건물에 지역난방을 공급하기 위한 것으로, 2031년 7월 준공이 목표다.

공사는 지난해 12월 31일 남동발전과 특수목적법인(SPC) 설립 기본합의서를 체결하고 각각 900억원씩 총 1800억원을 공동 출자하기로 했다. 올해 상반기까지 SPC 설립을 완료하고 12월 착공에 들어갈 계획이다.

황보연 서울에너지공사 사장은 "이번 흑자는 단순한 재무 성과를 넘어, 현장에서 변화를 만들어낸 임직원들의 노력과 구조적 경영개선이 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 안정적인 흑자 경영을 바탕으로 시민의 삶을 지탱하는 에너지 인프라와 미래 에너지 전환을 책임지는 공기업 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



