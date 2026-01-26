본문 바로가기
국가유산청, 무형유산 디지털 자료 5000편 공개…'지식새김'

이종길기자

입력2026.01.26 09:00

시계아이콘00분 20초 소요
'종묘제례악' 등 원천 기록 디지털화
'타임 스탬프' 기능 도입해 편의성 제고

국가유산청, 무형유산 디지털 자료 5000편 공개…'지식새김'
원본보기 아이콘

국가유산청은 1970년부터 축적한 무형유산 영상자료를 검색하고 이용할 수 있는 '무형유산지식새김' 서비스를 시작한다고 26일 밝혔다.


이 누리집에서는 2021년부터 5년간 디지털화 작업을 마친 '종묘제례악' 등 비전자 음성·영상 원천 기록 5229편을 확인할 수 있다.

국가유산청은 이용 편의를 돕고자 기존 자료의 설명을 재정비하고, 영상자료 230편에 3863건의 '타임 스탬프'(색인 목록) 기능을 추가했다. 타임 스탬프를 누르면 해당 영상의 특정 재생 구간으로 즉시 이동할 수 있다.


국가유산청은 연내 '강릉단오제' 등 음성자료 800편에 대한 타임 스탬프 1만2000건을 추가로 구축하고, 색인목록 내 검색 기능도 도입할 계획이다.


관계자는 "국민 중심의 정보 서비스 환경을 지속해서 마련해 무형유산의 가치를 확산해 나가겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
