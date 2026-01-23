[날씨]토요일 최저 영하 17도…강풍에 체감온도 '뚝'

토요일인 24일에도 매서운 한파가 계속되며 아침 기온이 크게 떨어질 전망이다. 최저기온은 영하 17도까지 내려가겠고, 낮에도 영하 5도에서 영상 6도 수준에 머물겠다.

북쪽에서 유입되는 찬 공기의 영향으로 수도권과 충북, 경북 내륙을 중심으로 한파특보가 내려진 상태다. 강한 바람까지 불면서 체감온도는 더욱 낮아질 전망이다.

중부지방은 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어질 것으로 예상된다.

대기는 강원 산지와 전남 해안, 경상권을 중심으로 매우 건조한 상태가 이어지겠다. 강풍까지 동반되면서 화재 위험이 높아질 수 있다. 전국 대부분 지역에서 순간풍속은 초속 15.3m 안팎까지 이를 것으로 예보됐다.

하늘은 전국적으로 흐리다가 오전부터 점차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권은 오후까지 구름이 많을 전망이다.

경기 남부 내륙과 강원 남부 내륙·산지, 충청권과 전라권(서해안 제외), 경상 서부 내륙, 제주도에서는 오전 이른 시간 눈이 내리는 곳이 있겠다. 예상 적설량은 광주·전남·전북 1∼5㎝, 대전·세종·충남·충북과 강원 남부 내륙·산지 1∼3㎝, 서울·경기 내륙은 1㎝ 미만이다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>