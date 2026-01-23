본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

중국인 日백화점 면세 매출, 지난달 40% 감소

공병선기자

입력2026.01.23 19:15

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난해 12월 일본 내 백화점을 찾은 중국인의 수와 이들이 면세로 산 매출이 1년 전보다 큰 폭으로 감소했다. 중국의 방일 자제령의 여파가 있는 것으로 분석된다.


일본 엔화. 연합뉴스

일본 엔화. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

23일 일본 니혼게이자이신문(닛케이)은 지난달 일본 내 백화점을 찾은 중국 방문객이 면세로 산 매출이 전년 대비 40% 줄었다고 보도했다. 일본백화점협회는 지난달 전체 면세 매출액도 같은 기간 평균 17.1% 줄었다고 밝혔다.

중국 정부가 지난해 11월부터 발령한 일본 여행 자제령이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 일본정부관광국(JNTO)이 집계한 방일 외국인 통계에 따르면 지난달 일본을 찾은 외국인은 361만7700명으로 전년 대비 3.7% 증가했다. 반면 중국인(33만400명)은 같은 기간 45.3%나 감소했다.


일본백화점협회 측은 "당분간 어려운 상황이 이어질 것으로 예상된다"고 밝혔다.




공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '떡볶이'로 생존 실험 '2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밤 9시에도 20~30대 여성들 '북적'…어느새 홍콩 일상 된 K브랜드

"연봉 6000만원에 생활비 전액 지원"…남극 근무 해볼래?

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

'마녀사냥' 문화 직격한 윤일상 "박나래·조진웅 등 사실 확인 전에 악마부터 만들어"

"코스피 5000, 절대 못 가" 장담했다 민망해진 정치인들

日다카이치 중의원 해산 승부수…내달 8일 조기 총선

새로운 이슈 보기