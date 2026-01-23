이현재 시장 "교산 AI 거점 육성·원도심 상권 재생에 행정력 집중"

이현재 하남시장, '춘궁동 주민과의 대화'

이현재 하남시장은 23일 춘궁동 행정복지센터에서 열린 '주민과의 대화'에서 교산신도시 개발 지연에 따른 주민들의 고충을 청취하고, 이주 대책과 보상 문제 등 지역 현안에 대한 구체적인 해결 방안을 제시했다.

이현재 시장은 춘궁동 주민들의 의견을 최대한 대변하겠다는 의지를 보였다. 특히 "새로운 LH 사장 취임 시기에 맞춰 2~3월경 협의를 재개하여 지연된 현안들을 신속히 마무리하겠다"라고 밝혔다.

주민 정주 여건 개선을 위한 이주 및 보상 대책은 가시적인 성과를 앞두고 있다. 신장동에 마련된 200호 규모의 임시 거주용 아파트는 오는 3월 내에 입주가 가능하도록 준비를 마친 상태다. 또한 성산동 일대 훼손지 복구 사업 부지의 보상과 관련해 기존 교산지구와 동일한 보상 기준을 적용하고, 간접 보상이 포함되도록 LH와 국토부에 지속 건의할 계획이라고 설명했다.

지역 인프라 확충과 미래 산업 육성 계획도 구체화됐다. 교산신도시 내에는 체육 시설 2개소(1만8,924㎡)와 체육공원 2개소(6만820㎡) 부지가 이미 확보됐으며, 1만㎡ 이상의 근린공원 10개소가 추가로 계획되어 실내외 체육 행사 개최에 지장이 없도록 할 예정이다.

아울러 '일자리를 만드는 도시'건설을 위해 미사 공업지역의 유휴 물량을 이전하여 교산지구 내 공업지역 물량 4만 2,285㎡를 추가로 확보했으며, 교산지구 자족5 용지는 약 3조 원 규모의 AI 혁신 클러스터를 조성할 예정이다.

지역 공동체 유지와 문화유산 보존을 위한 지원도 이어진다. 격년 개최되는 '춘궁동 체육대회'의 지속적인 운영을 위해 시비 2,000만 원을 지원하고, 올해 도비와 시비 3억2000만원을 확보하여 광주향교 내 건축유산 보호를 위한 방충방부공사와 야간경관 조성 사업을 시행할 예정이다.

이어진 질의응답 시간에 신도시 개발로 주민과 사업체가 이전하며 미수용 지역 음식점의 매출이 급감하고 있다는 주민의 호소에 대해 이현재 시장은 "사업시행자인 LH 등에 이러한 고충을 전달하고 공유하도록 조치하겠다"고 답했다. 하남시는 공구별 조성 공사가 본격적으로 추진되는 2026년 하반기부터는 사업시행자와 협의해 공사 현장 인력들이 인근 식당을 적극적으로 이용할 수 있도록 협조를 요청할 계획이다.

이날 오후 진행된 신장1동 주민과의 대화에선 신장1동을 '상권 활성화의 핵심 지역'으로 정의하며 지역 현안 해결을 위한 적극적인 소통에 나섰다.

이현재 시장은 "신장1동은 상권 활성화가 매우 중요하다"며 "무엇보다 많은 분이 오기 좋게 하기 위해 주차장을 늘리고 전선 지중화와 같은 환경 개선 사업을 추진하고 있다"고 밝혔다.

하남시는 신장전통시장 주변 전선 지중화 사업 1차 구간을 완료하고 곧 준공을 앞두고 있으며, 남한고 일대 사업은 3월 착공할 예정이다. 또한 지역 상권의 실질적인 도움을 위해 온누리상품권 사용 지역을 확대하고, 진열대 지원 및 간판 정비 사업 등 마케팅 지원을 병행한다.

하수 악취 문제에 대해서도 구체적인 해결책을 제시했다.

이현재 시장은 "합류식 하수관로의 구조상 악취 발생에 대한 어려움이 있으나, 여름철 악취방지를 위해 4월까지 악취 발생 시설을 면밀히 조사해 악취방지 덮개를 설치하겠다"고 강조했다. 앞서 시는 지난해 12월 주요 지점에 악취 저감 장치 2개소를 설치했으며, 향후 성능 검사를 거쳐 하반기 예산을 확보해 추가 설치를 검토할 방침이다.

하남시청역 일원 재개발 정비사업과 관련해서는 토지 및 건물 소유주가 사업의 주체가 되는 만큼 주민들의 참여와 동의율 확보가 사업의 관건이라고 정의했다.

시민의 일상과 직결된 교통 및 복지 정책도 가속화한다. 지하철 3호선 연장 사업을 2032년 준공 목표로 추진 중이며, 신덕풍역 역사 위치를 당초보다 340m 북측으로 이동하여 협의를 완료하였고 원도심 주민들의 접근성을 개선하기 위해 연결통로 등 보행접근 개선방안을 지속 협의할 예정이다. 아울러, 70대 이상 어르신 교통비 지원과 같은 생활 밀착형 정책을 지속한다.

이현재 시장은 "정책의 궁극적인 목적은 시민의 삶의 수준을 올리는 데 있다"며 "오늘 주신 말씀을 경청하여 내일의 삶을 바꾸는 정책을 꾸준히 펼치겠다"고 강조했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



