강릉시, ‘2026-2027 강릉 방문의 해’ 선포…“국제관광도시 도약”

강릉시, 2027년까지 관광객 5000만명 유치 목표

BI 로고 첫 공개…시민 화합의 장 마련

강원도 강릉시가 '국제관광도시'라는 원대한 비전을 실현하기 위해 '2026-2027 강릉 방문의 해'의 서막을 올렸다.

강릉시가 23일 강릉시청 대강당에서 김홍규 강릉시장 등이 참석한 가운데 '2026-2027 강릉 방문의 해' 선포식을 개최하고 있다. 강릉시 제공 AD 원본보기 아이콘

강릉시는 23일 강릉시청 대강당에서 김홍규 강릉시장, 최익순 강릉시의회 의장, 최길영 국제관광도시 시민실천운동 추진위원회 위원장을 비롯한 유관 기관장과 시민 1000여 명이 참석한 가운데 '2026-2027 강릉 방문의 해' 선포식을 성황리에 개최했다.

이번 행사는 지난 2023년 선포한 국제관광도시 비전과 2024년 시민캠페인 발대식의 연장선상에서 마련됐다. 시는 이번 선포식을 통해 2027년까지 국내 관광객 5000만명, 외국인 관광객 50만명을 유치하겠다는 구체적인 목표를 천명하고 전 시민적인 참여 분위기를 조성하는 데 주력했다.

이번 선포식은 2023년 강릉이 국제관광도시비전, 2024년 국제관광도시 시민캠페인 추진위원회 발대식에 이어 국제관광도시로 도약하기 위한 실천적 사업을 천명하고 전 시민의 참여 분위기를 조성하기 위해 마련됐다. 행사는 축하 공연, 추진계획 발표, 선포 퍼포먼스 및 BI(Brand Identity) 로고 공개 순으로 진행됐다.

심상복 문화관광해양국장은 '강릉 방문의 해'의 핵심 목표와 주요 추진 사업을 발표하면서 관광객이 좀 더 머물수 있도록 관광 콘텐츠를 고도화하고, 체류형 관광인프라와 특화 관광상품을 확대해 국내외 관광객 유치에 총력을 기울일 계획임을 밝혔다.

특히 이날 행사에서는 21개 읍면동 대표 시민들이 직접 참여해 각 지역의 관광지를 소개하는 퍼포먼스가 펼쳐졌으며, 소개된 관광 명소들이 통합 BI 로고로 시각화되는 연출이 이어지며 강릉 관광의 미래와 시민의 단합된 힘을 상징하는 의미 있는 순간을 연출했다.

강릉시가 23일 강릉시청 대강당에서 김홍규 강릉시장 등이 참석한 가운데 '2026-2027 강릉 방문의 해' 선포식을 개최하고 있다. 강릉시 제공 원본보기 아이콘

김홍규 강릉시장은 "오늘 선포식은 강릉관광이 새롭게 도약하는 역사적인 출발점"이라며 "2026-2027 강릉방문의 해를 통해 우리 시를 찾는 모든 관광객에게 잊지 못할 감동을 선사할 수 있도록, 시민과 함께 10년을 앞당겨 국제관광도시 강릉을 만들어 가겠다."라고 강조했다.

한편, 강릉시는 이번 선포식을 기점으로 2년간 새로운 관광인프라 확충, 특색있는 체류형 관광콘텐츠 운영, 온·오프라인 통합 홍보, 국제행사와 연계한 해외 인바운드 관광객 유치, 시민캠페인 중심의 관광객 수용 태세 강화 등을 중점적으로 추진할 계획이다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>