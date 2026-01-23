강원도교육청, 3473억원 규모 발주계획 발표…"지역 상생·청렴 강화"

강원도교육청, ‘2026 공사·용역·물품 발주계획 설명회’ 성료

강원특별자치도교육청은 23일 원주 치악체육관에서 청렴한 계약문화 확산과 지역경제 상생을 위한 '2026년 공사·용역·물품 발주계획 설명회'를 개최했다.

이번 설명회는 도내 중소기업과 1:1 맞춤형 상담과 제품 전시 기회를 제공해 판로 확대를 지원하고, 투명하고 공정한 계약문화 확산을 통해 강원 교육의 청렴도를 높이기 위해 마련되었다.

도교육청은 도내 중소기업체 및 협회 관계자들을 대상으로 2026년 도교육청과 교육지원청이 추진하는 총 1254건, 약 3473억원 규모의 발주계획에 대한 세부 정보를 상세히 안내했다.

특히 행사장에는 도교육청과 교육지원청, 강원지방조달청, 강원지방중소벤처기업청, 한국교직원공제회 등 유관기관과 28개 중소기업체가 참여해 총 51개 부스가 운영되었다. 이를 통해 공공사업의 투명성과 공정성을 높이는 한편, 관련 업체와 지역사회에 실질적인 정보와 홍보 기회를 제공하는 소통의 장이 펼쳐졌다.

도교육청은 이번 행사를 통해 3473억원의 규모의 발주 정보를 선제적으로 공개함으로써 지역 기업의 사업 예측 가능성을 높이고, 공정한 경쟁을 통한 청렴도 향상을 기대하고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



