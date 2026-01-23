“예방이 최선의 진화”… 양산시 김신호 부시장, 산불예방 긴급 현장점검

산불대응센터·산불감시초소 점검

건조한 날씨 속 산불 위험이 고조되자 양산시 부시장이 주요 산림과 취약 지역을 직접 찾아 긴급 현장점검에 나섰다.

경남 양산시 김신호 부시장은 23일 관내 산불대응센터와 산불감시초소 전반에 대한 현장점검을 실시했다.

산불예방 긴급 현장점검. 양산시 제공

이번 점검은 최근 강풍으로 인해 전국적으로 산불이 발생하고 양산시도 건조경보 발효 등으로 산불 발생 위험이 커진 상황에서 예방활동과 초동대응체계를 사전에 점검하고 산불전문예방진화대 관계자들을 격려하기 위해 이뤄졌다.

김신호 부시장은 산불방지태세 등을 보고받고 산불대응센터 운영상황과 산불진화인력 근무체계, 산불진화장비를 직접 점검하면서 철두철미한 산불대응체계 유지를 주문했다.

특히 산불발생 시 신속한 상황전파와 초기진화의 중요성을 강조하며 진화대원들을 대상으로 안전교육을 통해 단 한건의 안전사고가 발생하지 않도록 당부했다.

시는 산불조심기간인 5월15일까지 산불방지대책본부를 운영하고 불법소각 단속 등 산불방지총력대응체계를 가동하고 있다. 또 소각행위 적발 시 과태료를 부과하고, 산불로 이어질 경우 관련법에 따라 엄중 처벌할 계획이다.

김신호 부시장은 "산불예방을 위해 철저한 대비와 신속한 대응체계를 갖춰 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"며 "시민 여러분도 소각행위와 담배꽁초 무단투기 등 산불의 원인이 되는 행동을 하지 않도록 적극 협조 부탁드린다"고 강조했다.





