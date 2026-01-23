경찰, 국회 사무처 압수수색…'최민희 딸 축의금 의혹' 수사

경찰이 국회 과학기술정보방송통신위원장인 최민희 더불어민주당 의원의 자녀 축의금 의혹과 관련해서 압수수색 등 강제수사에 나섰다.

최민희 국회 과방위원장이 23일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 한국방송공사(KBS), 한국교육방송공사(EBS), 문화방송(MBC) 대주주 방송문화진흥회 등에 대한 국정감사를 주재하고 있다. 2025.10.23

23일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 이날 오후 3시부터 약 2시간 동안 서울 영등포구 국회 사무처 운영지원과를 압수수색했다. 이번 압수수색은 최 의원 딸의 결혼식 관련 자료를 확보하기 위해서다. 국회 사무처 운영지원과는 국회 결혼식이 열리는 '사랑재'를 관리한다.

최 의원은 지난해 10월 국정감사 기간 동안 딸의 결혼식을 치르면서 피감기관 등으로부터 축의금을 받아 논란을 일으켰다. 시민단체 서민민생대책위원회 등은 최 의원을 청탁금지법 위반과 직권남용 등 혐의로 경찰에 고발했다.





