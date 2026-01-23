본문 바로가기
경찰, 국회 사무처 압수수색…'최민희 딸 축의금 의혹' 수사

공병선기자

입력2026.01.23 18:32

경찰이 국회 과학기술정보방송통신위원장인 최민희 더불어민주당 의원의 자녀 축의금 의혹과 관련해서 압수수색 등 강제수사에 나섰다.


최민희 국회 과방위원장이 23일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 한국방송공사(KBS), 한국교육방송공사(EBS), 문화방송(MBC) 대주주 방송문화진흥회 등에 대한 국정감사를 주재하고 있다. 2025.10.23 김현민 기자

최민희 국회 과방위원장이 23일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 한국방송공사(KBS), 한국교육방송공사(EBS), 문화방송(MBC) 대주주 방송문화진흥회 등에 대한 국정감사를 주재하고 있다. 2025.10.23 김현민 기자

원본보기 아이콘

23일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 이날 오후 3시부터 약 2시간 동안 서울 영등포구 국회 사무처 운영지원과를 압수수색했다. 이번 압수수색은 최 의원 딸의 결혼식 관련 자료를 확보하기 위해서다. 국회 사무처 운영지원과는 국회 결혼식이 열리는 '사랑재'를 관리한다.

최 의원은 지난해 10월 국정감사 기간 동안 딸의 결혼식을 치르면서 피감기관 등으로부터 축의금을 받아 논란을 일으켰다. 시민단체 서민민생대책위원회 등은 최 의원을 청탁금지법 위반과 직권남용 등 혐의로 경찰에 고발했다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
