본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

영암군, 택시업계 간담회…현장목소리 '경청'

호남취재본부 염승훈기자

입력2026.01.23 17:57

시계아이콘00분 33초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관광택시·일원화 방안 논의

지난 21일 우승희 영암군수가 택시업계 소통간담회를 열어 애로사항을 청취하고 있다. 영암군 제공

지난 21일 우승희 영암군수가 택시업계 소통간담회를 열어 애로사항을 청취하고 있다. 영암군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 영암군이 지난 21일 군청사에서 '택시업계 소통 간담회'를 열고 지역 교통 서비스 질 향상과 택시 산업 발전 방안을 논의했다.


23일 군에 따르면, 이날 간담회에는 우승희 군수와 이시곤 개인택시 영암군지부장 등 택시업계 관계자들이 참석해 택시 운수종사자들의 애로사항을 청취하고, 현안 해결 방안을 모색했다.

간담회에서는 지역 관광자원과 연계한 관광택시 활성화 방안을 비롯해 국토교통부 택시 감차 보상 대수 상향 요청, 택시 운행 관할구역 협의 및 읍·면 택시 일원화 방안 등이 주요 논의 안건으로 다뤄졌다.


이와 함께 교통약자의 이동권 보장을 위한 바우처택시의 효율적 운영 방안과 택시 차고지 시설 정비 등 현장에서 제기된 다양한 의견도 공유됐다.


군은 이날 제시된 건의사항에 대해 관련 법령과 제도를 검토한 뒤 추진 가능한 사안은 신속히 정책에 반영하고, 필요 시 예산 확보 등 후속 조치에도 나설 방침이다.

우승희 영암군수는 "현장의 목소리를 바탕으로 택시업계의 경영 여건 개선과 교통 서비스 질 향상을 함께 고민하겠다"며 "군민에게 보다 안전하고 편리한 교통 환경을 제공할 수 있도록 지속적으로 소통해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '떡볶이'로 생존 실험 '2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밤 9시에도 20~30대 여성들 '북적'…어느새 홍콩 일상 된 K브랜드

"연봉 6000만원에 생활비 전액 지원"…남극 근무 해볼래?

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

'마녀사냥' 문화 직격한 윤일상 "박나래·조진웅 등 사실 확인 전에 악마부터 만들어"

"코스피 5000, 절대 못 가" 장담했다 민망해진 정치인들

日다카이치 중의원 해산 승부수…내달 8일 조기 총선

새로운 이슈 보기