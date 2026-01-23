계좌 30개 돌려가며 '중고 판매 사기', 결국 잡혔다

56명에게 1400명 가로챈 혐의

연합뉴스는 23일 경기 안산상록경찰서를 인용해 사기 혐의로 A씨를 구속해 조사하고 있다고 보도했다.

A씨는 지난해 9월부터 이달까지 중고 물품 거래 사이트 또는 앱 등에서 활동하며 56명으로부터 1400여만원을 가로챈 혐의를 받는다.

경기 안산상록경찰서 전경. 경기남부경찰청 제공 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그는 자기 계좌번호를 알려주고 송금하게 하는 방식을 사용했다. 적게는 10여만원, 많게는 200여만원에 달한다. A씨는 먼저 골프채, 은수저, 시계, 전자기기 등 특정 물품을 구매하고 싶다는 내용의 게시글을 유심히 봤다. 관련 글이 올라오면 판매 중인 척 속이며 작성자에게 접근했다.

그는 본인 명의의 계좌 30여개를 수시로 개설했는데, 사기 피해 조회 사이트 업체 '더치트'에 자신의 신상 정보가 등록될 것을 우려한 것으로 알려졌다.

피해자들은 매번 과거 범행에 사용된 적 없는 새로운 계좌번호를 받아 그를 의심하기 어려웠다. 결국 해당 사이트를 통해서도 A씨의 범행 이력을 확인하지 못한 채 거래했다.

이후 A씨에 대한 신고가 전국 각지에서 접수됐다. A씨의 거주지를 관할하는 안산상록경찰서는 관련 사건을 모두 병합해 수사했다. 경찰은 A씨를 체포한 구속영장을 신청해 지난 21일 법원으로부터 발부받았다. 그는 경찰 조사에서 생활비를 내고 채무를 변제하는 데 피해금을 사용했다고 진술했다.

A씨는 동종 전과로 수감됐다가 가석방된 지 약 3개월 만에 재차 범행에 나섰던 것으로 알려졌다.

앞서 지난 23일 대구지방법원은 중고 물건 거래 사이트에 허위 게시물을 게재한 뒤 거액을 편취한 혐의로 기소된 30대 여성에게 징역 1년을 선고했다. 이 여성은 2024년 네이버 카페 중고나라와 당근마켓 등에 명품 가방을 판다는 가짜 글을 올려, 5명으로부터 900만 원을 가로챈 혐의로 기소됐다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>