로제 '아파트'·케데헌 '골든', 영국 브릿 어워드 후보

가수 로제와 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 주제가가 영국의 음악 시상식 '브릿 어워드' 후보에 올랐다.

영국음반산업협회는 23일 제46회 브릿 어워드(The BRIT Awards 2026)의 '올해의 인터내셔널 송' 후보에 로제와 브루노 마스가 협업한 '아파트'(APT.)와 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 주제가 '골든'을 선정했다고 발표했다.

'골든'을 부른 걸그룹 헌트릭스 멤버인 가수 겸 작곡가 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 '올해의 인터내셔널 그룹'(International Group of the Year) 부문에 지명됐다.

로제는 그룹과 솔로 부문 모두 후보에 오른 최초의 K팝 가수가 됐다. 로제는 지난해 10월 발표한 '아파트'로 2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 올해의 노래 부문을 수상했다. 미국 그래미 어워즈에서도 올해의 노래와 올해의 레코드상 후보에 올랐다.

'골든'은 테디 더블랙레이블 수장을 비롯해 IDO, 24 등 프로듀서진이 작곡과 편곡에 참여했다. 이 곡은 빌보드 메인 차트 '핫 백'(HOT 100)에서 8주 동안 1위를 차지했으며 제83회 골든글로브어워즈에서 최우수 주제가상을 받았다.

브릿 어워드는 1977년 시작한 시상식이다. 라디오와 TV 진행자, 음반 제작사 대표, 언론인 등 1000명 이상의 패널 투표로 후보를 선정한다. 시상식은 다음 달 28일 열린다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



