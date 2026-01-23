백경현 구리시장, 2월 유료 전환 검배공영주차장 현장 점검

시설·시스템 최종 점검

"시민 불편 최소화 주력"

경기 구리시(시장 백경현)는 23일 수택동에 새로 조성된 검배공영주차장을 방문해 유료 운영 전 시설물 상태와 운영 전반에 대한 현장 점검을 실시했다.

검배 공영주차장 운영 현황을 보고받고 있는 백경현 구리시장. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

검배공영주차장은 구리시 수택동 일원 검배근린공원 내에 있는 지상 3층 규모의 공영주차장으로, 총 97면(일반 36면, 확장형 42면, 장애인 4면, 경형 10면, 전기차 5면)의 주차 공간을 갖추고 있다. 해당 주차장은 2025년 12월 29일부터 무료로 개방돼 현재 시범 운영 중이다.

이번 현장 점검을 통해 구리시는 공영주차장 내 시설물 보완 사항을 점검하고, 시범 운영 기간 중 접수된 이용자 불편 사항을 종합적으로 검토해 향후 유료 전환 이후에는 불편이 없도록 운영 시스템과 주차 환경을 개선할 계획이다.

한편, 무료 시범 운영 중인 검배공영주차장은 2월 중 유료 운영으로 전환될 예정이며, 주차 요금은 구리시 주차장 조례에 따라 적용된다.

백경현 구리시장은 "시민들의 주차 공간 부족 문제를 해소하고 더 편리한 교통 환경을 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다"라며 "검배공영주차장의 시범 운영을 통해 시민 의견을 충분히 반영해 더 나은 시설로 개선해 나가겠다"라고 밝혔다.

검배공영주차장 옥상 휴게공간을 점검하는 백경현 구리시장. 구리시 제공 원본보기 아이콘

한편 구리시는 현재 공영주차장 15개소, 공유주차장 19개소, 틈새 주차장 2개소를 운영 중이며, 관내 주차난 해소를 위해 주차 공간 조성을 지속적으로 추진할 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



