본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

국립부경대, THE 계열별 세계대학평가서 경영·경제·사회과학 분야 국내 상위권

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.23 17:20

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6개 학문 분야 순위권 진입

연구중심 대학 경쟁력 입증

국립부경대학교가 세계적 권위의 대학 평가에서 경영·경제와 사회과학 분야 국내 상위권에 오르며 학문 경쟁력을 다시 한번 입증했다.


국립부경대학교(총장 배상훈)는 영국의 글로벌 대학평가기관인 타임즈고등교육(Times Higher Education, THE)이 발표한 '2026 THE 계열별 세계대학평가'에서 경영·경제(Business＆Economics)와 사회과학(Social Sciences) 분야에서 각각 국내 공동 13위와 15위를 기록했다고 전했다.

THE 계열별 세계대학평가는 전 세계 115개국 2100여개 대학을 대상으로 교육여건, 연구환경, 연구영향력, 국제화, 산학협력 등 5대 핵심 지표를 종합 평가하는 세계적 권위의 대학 평가다.


국립부경대는 이번 평가에서 총 11개 학문 계열 중 6개 분야가 세계 순위에 포함되는 성과를 거뒀다. 특히 경영·경제 분야에서는 세계 순위 501∼600위, 국내 공동 13위를 기록했으며, 교육여건과 연구영향력, 산학협력 지표에서 높은 평가를 받았다.


사회과학 분야에서도 세계 순위 601∼800위, 국내 공동 15위에 오르며 산학협력과 국제화 지표에서 강점을 보였다. 이는 연구 성과의 사회적 확산과 글로벌 협력 확대를 위한 지속적인 노력이 반영된 결과로 분석된다.

이 밖에도 국립부경대는 생명과학, 자연과학, 공학, 컴퓨터과학 등 다양한 학문 분야에서 세계 순위에 이름을 올리며 연구 중심 대학으로서의 위상을 공고히 했다.


배상훈 총장은 "학문 분야별 특성에 맞춘 연구 역량 강화와 국제화 전략이 이번 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 세계 수준의 연구 경쟁력을 확보하고 교육의 질을 높여 글로벌 명문대학으로 도약해 나가겠다"고 말했다.

국립부경대학교 대연캠퍼스.

국립부경대학교 대연캠퍼스.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '떡볶이'로 생존 실험 '2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밤 9시에도 20~30대 여성들 '북적'…어느새 홍콩 일상 된 K브랜드

"연봉 6000만원에 생활비 전액 지원"…남극 근무 해볼래?

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

'마녀사냥' 문화 직격한 윤일상 "박나래·조진웅 등 사실 확인 전에 악마부터 만들어"

"코스피 5000, 절대 못 가" 장담했다 민망해진 정치인들

日다카이치 중의원 해산 승부수…내달 8일 조기 총선

새로운 이슈 보기