이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스'2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] '장남 위장 미혼 청약' 의혹 이혜훈 "혼례 직후 관계 깨졌던 상황"
2026년 01월 23일(금)
이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'젊고 건실한 청년' 박보검 이미지 앞세웠는데…'영포티'가 점찍은 당근의 고민
'2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '떡볶이'로 생존 실험
"대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 트럼프 밈코인
"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'
신성한 곳에서 부적절한 행동을…도 넘은 관광객 경고한 태국 사찰
밤 9시에도 20~30대 여성들 '북적'…어느새 홍콩 일상 된 K브랜드
"연봉 6000만원에 생활비 전액 지원"…남극 근무 해볼래?
"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨
매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전
'마녀사냥' 문화 직격한 윤일상 "박나래·조진웅 등 사실 확인 전에 악마부터 만들어"
"코스피 5000, 절대 못 가" 장담했다 민망해진 정치인들