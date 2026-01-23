인천공항, '가치드림 장학사업' 성과 공유회 개최

인천국제공항공사가 23일 공사 항공교육원에서 영종 지역 인재들의 꿈을 응원하고 성장을 축하하는 '2025 인천공항 가치드림(Dream) 장학사업 성과 공유회'를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 정필주 인천국제공항공사 ESG경영처장을 비롯한 임직원 및 장학생 70여명이 참석했다.

23일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 '2025 인천공항 가치드림(Dream) 장학사업 성과공유회'에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 인천국제공항공사

행사는 ▲장학증서 수여 ▲우수 장학생 소개 ▲장학연수 사례 발표순으로 진행됐다. 팀 미션 같은 네트워킹 프로그램을 통해 장학생 간 유대감 형성 및 소통의 장도 마련했다.

인천공항 가치드림 장학 사업은 영종 지역 학생들을 대상으로 장학금 및 장학연수를 지원하는 사업이다. 지난 21년간 누적 장학생 1005명과 누적 장학금 18억4000만원을 기록하며 지역 대표 인재양성 프로그램으로 자리 잡았다.

지난해는 영종 지역 7개 고등학교에서 선발한 장학생 70명에게 1인당 200만원의 장학금을 수여했으며 이 중 영종국제물류고·인천중산고·인천하늘고 등 3개 고등학교에는 학교별 2000만원씩, 총 6000만원의 연수비용을 후원했다.

특히 지난해 선정된 장학생의 경우 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 고등학교 졸업 시까지 장학 혜택을 연장할 수 있도록 제도가 개편됐다.

이와 함께 공사는 장학생들의 사회공헌 활동을 신설해서 수혜 입은 인재가 다시 지역사회에 기여하는 선순환 구조를 구축했다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 "인천공항의 장학 사업을 통해 1000명이 넘는 지역 인재를 배출해 내는 결실을 얻을 수 있어 기쁘다"며 "앞으로 지속적인 장학 사업을 통해 단순한 금전 지원을 넘어 영종 지역 인재들이 리더로 성장해 나가는 과정 전반을 조력하는 역할을 수행하겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



