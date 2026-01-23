평택시-에너지기술평가원, 청정수소산업 육성에 협력

경기도 평택시는 23일 시청 종합상황실에서 한국에너지기술평가원과 '청정수소 산업 육성을 위한 업무협약'을 체결했다.

23일 평택시청 종합상황실에서 열린 청정수소 산업 육성 업무협약식에서 이승재 한국에너지기술평가원장(왼쪽)과 정장선 평택시장이 협약서를 들어 보이고 있다.

이번 협약은 평택시가 보유한 수소 인프라와 산업 기반에 평가원의 에너지 기술 전문성을 결합해 청정수소 산업 생태계 조성과 기술 개발을 체계적으로 추진하기 위해 마련됐다.

평가원은 2023년 12월 정부 수소 산업 진흥 전담 기관으로 지정됐으며, 에너지 기술 분야의 연구·개발(R&D) 기획·평가·관리를 수행하고 있다. 평가원은 현재 평택시와 함께 청정수소 시험평가 센터 구축 사업을 공동으로 추진 중이다.

양 기관은 이번 협약으로 ▲수소경제 기반 구축을 위한 전략 수립 및 사업 발굴 ▲지역 수소 산업 기본계획 수립과 이행 ▲청정수소 산업 생태계 조성 및 R&D 수요 발굴을 통한 산업 육성 기반 마련 ▲수소 산업 전문 연구기관 설립 및 육성 지원 등을 위해 협력할 계획이다.

평택시는 국내 유일의 수전해 4종 성능평가와 6㎿급 대용량 수전해 실증이 가능한 '청정수소 시험평가 및 실증화 지원 기반 구축사업'을 추진하고 있다. 시는 이를 통해 청정수소 기술의 상용화와 기업의 RE100 이행 지원, 관련 산업 생태계 조성에 속도를 내고 있다.

정장선 평택시장은 "시가 보유한 에너지 자원과 역량을 최대한 활용해 청정수소 분야에서 글로벌 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 발전을 이끌어 나가겠다"고 말했다.





