안성 청원사 대웅전, 국가지정 유산 '보물' 됐다

정두환기자

입력2026.01.23 14:46

시계아이콘00분 27초 소요
경기도 안성시는 원곡면 성은리 소재 사찰인 청원사의 대웅전이 23일 국가지정유산 '보물'로 승격됐다고 이날 밝혔다.

국가지정유산 보물로 승격된 안성 청원사 대웅전 전경. 안성시 제공

국가지정유산 보물로 승격된 안성 청원사 대웅전 전경. 안성시 제공

청원사는 고려시대 유물인 '부도', 고려 충렬왕 6년(1280년)에 발원한 감지은니보살선계경, 고려 충숙왕 11년(1324년)에 사경한 감지은니대방광불화엄경주본을 바탕으로 고려시대 말 이전에 창건된 것으로 추정되고 있다.


이번에 보물로 지정된 대웅전은 한때 조선 전기 건축물로 추정돼 왔지만, 과학적 수종 분석과 연륜연대 조사 결과 15세기 중엽에 건립된 것으로 확인됐다.

대웅전은 특히 전면은 다포계, 배면은 출목익공계로 구성된 독특한 구조를 갖추고 있어 고려시대 주심포계 공포에서 조선시대 이후 익공계 공포로 변화해 가는 과정을 잘 보여주는 건축사적 자료로 평가된다.


특히 비슷한 시기의 건물 중에서는 보기 힘든 출목익공계 연봉 의장은 17세기 이후 장식 양식의 시원적 특징을 보여주고 있다.다.


안성시는 이번 보물 승격을 계기로 대웅전의 종합정비계획을 수립하고, 역사문화환경 보존지역의 건축행위 허용기준을 기존 300m에서 500m로 확대할 예정이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
