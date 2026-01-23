본문 바로가기
[포토] '혁신당 합당' 반발 기자회견 나선 친명계 최고위원들

김현민기자

입력2026.01.23 14:41

[포토] '혁신당 합당' 반발 기자회견 나선 친명계 최고위원들
이언주·황명선·강득구 더불어민주당 최고위원이 223일 국회 소통관 기자회견장으로 들어서고 있다. 이들은 “정 대표의 독선과 비민주성을 강력히 규탄한다”며 공식 사과와 진상 규명을 요구했다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

