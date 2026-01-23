광주·전남 행정통합 설명회서 공무원들 "근무 불안 해소부터"

근무지 이동·고용보장 우려…특별법 명문화 요구

광주·전남 행정통합 추진과 관련해 광주시 공무원을 대상으로 한 설명회에서 근무지 이동과 고용 안정에 대한 우려가 잇따라 제기됐다. 공무원들은 통합 특별법에 신분과 처우를 명확히 보장하는 조항을 담아야 한다고 요구했다.

광주광역시는 23일 시청 대회의실에서 '광주·전남 행정통합 직원 설명회'를 열었다. 설명회는 이병철 기획조정실장 주재로 통합 추진 경과와 공무원노조 설문조사 결과를 설명한 뒤, 사전에 접수된 질문에 답하는 방식으로 진행됐다.

공무원들은 사전 질문을 통해 전남으로의 근무지 이동 가능성 등 근무 환경 전반에 대한 불안을 집중적으로 제기했다. 특히 '종전 근무지 원칙'을 내세우고 있음에도 전남 도서 지역 등으로의 인사이동 가능성이 열려 있는 것 아니냐는 우려가 나왔다.

광주시와 전남도가 마련 중인 행정통합 특별법(초안)에 공무원 신분과 처우 관련 조항이 추상적으로 규정돼 있다는 지적도 이어졌다. '노력해야 한다', '원칙으로 한다', '지원할 수 있다'는 표현 대신 '보장한다', '지원한다' 등 명확한 문구로 규정해야 한다는 요구가 많았다.

장선희 광주시 공무원노조 사무국장은 "고용과 근무 보장이 어떻게 이뤄지는지 특별법에서 추상적으로 표현돼 있다"며 "'노력한다', '지원할 수 있다'가 아니라 '해야 한다'로 명시돼야 실제로 지원받는 구조가 된다"고 말했다. 이어 "최소한의 기준을 분명히 할수록 불안은 줄고 통합 논의도 건설적으로 이뤄질 것"이라고 했다.

이에 이병철 기획조정실장은 "제도 설계를 얼마나 촘촘하게 하느냐에 따라 달라질 부분"이라며 "통합 이후 5년, 10년 뒤까지 모두 예측할 수는 없지만 당장의 큰 원칙은 각자의 근무지를 보장하는 것"이라고 밝혔다. 이어 "본인 의사와 다르게 인사 발령을 내는 일은 없을 것"이라고 덧붙였다.

고광완 행정부시장은 "법에 최대한 담겠다고 했지만, 여전히 강행 규정으로 해야 한다는 의견이 있다"며 "잘 협의해 요구 사항을 최대한 반영하겠다"고 말했다.

특별법 초안에 '광주와 전남 무안 두 개 청사를 활용한다'고 명시한 점을 두고, 향후 주청사 소재지를 둘러싼 논란이 불가피하다는 지적도 나왔다. 이 기획조정실장은 "주소재지를 특정하면 반대 여론이 형성될 수 있다"며 "선 통합, 후 주청사 논의가 전략적으로 필요하다"고 설명했다.

김종호 광주시 공무원노조 위원장은 "인사 때마다 전남으로 가야 한다는 불안이 해소되지 않으면 반대와 불만이 나올 수밖에 없다"며 "특별시 출범 이후에도 공무원 목소리가 반영될 수 있도록 법에 명확히 담아야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



