화성시, 마을공동체 주민제안 공모사업 참여자 내달 20일까지 모집

공동체당 200만~900만원 지원

경기도 화성시는 주민 주도의 마을 문제 해결과 공동체 활성화를 위한 '2026년 마을공동체 주민제안 공모사업' 참여자를 오는 26일부터 다음 달 20일까지 모집한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 주민 스스로 마을 문제를 직접 발견하고 해결하는 과정을 통해 공동체 의식을 함양하고 지역사회의 다양한 변화를 이끌어 낼 수 있도록 지원하는 것이다.

공모는 '일반공모'와 '기획공모'로 나눠 진행된다. 일반공모는 씨앗 단계, 줄기 단계, 열매 단계로 구분되며, 기획공모는 아파트공동체 활성화, 마을네트워크, 다시 마을로 분야로 구분된다.

총사업비는 약 1억5000만원으로, 시는 42개 공동체에 대해 최소 200만원에서 최대 900만원의 예산을 지원한다.

화성시에 거주하거나 생활권을 두고 있는 3~10인 이상의 주민 모임이면 신청할 수 있으며, 공모 유형별로 모임 인원 및 지원 대상에 차이가 있다.

참여 희망 공동체는 신청서 및 구비 서류를 화성시 시민협력과로 방문 제출하거나 우편 또는 담당자 이메일로 접수하면 된다. 신청서류는 화성시청 홈페이지 공고고시 게시판에서 내려받을 수 있다.

자세한 내용은 시 시민협력과 마을공동체팀 또는 화성시마을공동체지원센터로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



