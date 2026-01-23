본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

화성시, 마을공동체 주민제안 공모사업 참여자 내달 20일까지 모집

정두환기자

입력2026.01.23 14:24

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공동체당 200만~900만원 지원

경기도 화성시는 주민 주도의 마을 문제 해결과 공동체 활성화를 위한 '2026년 마을공동체 주민제안 공모사업' 참여자를 오는 26일부터 다음 달 20일까지 모집한다고 23일 밝혔다.

화성시, 마을공동체 주민제안 공모사업 참여자 내달 20일까지 모집
AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 주민 스스로 마을 문제를 직접 발견하고 해결하는 과정을 통해 공동체 의식을 함양하고 지역사회의 다양한 변화를 이끌어 낼 수 있도록 지원하는 것이다.


공모는 '일반공모'와 '기획공모'로 나눠 진행된다. 일반공모는 씨앗 단계, 줄기 단계, 열매 단계로 구분되며, 기획공모는 아파트공동체 활성화, 마을네트워크, 다시 마을로 분야로 구분된다.

총사업비는 약 1억5000만원으로, 시는 42개 공동체에 대해 최소 200만원에서 최대 900만원의 예산을 지원한다.


화성시에 거주하거나 생활권을 두고 있는 3~10인 이상의 주민 모임이면 신청할 수 있으며, 공모 유형별로 모임 인원 및 지원 대상에 차이가 있다.


참여 희망 공동체는 신청서 및 구비 서류를 화성시 시민협력과로 방문 제출하거나 우편 또는 담당자 이메일로 접수하면 된다. 신청서류는 화성시청 홈페이지 공고고시 게시판에서 내려받을 수 있다.

자세한 내용은 시 시민협력과 마을공동체팀 또는 화성시마을공동체지원센터로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '떡볶이'로 생존 실험 '2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'

"'코스피 5000'? 절대 못 가" 비웃던 야권…과거 발언 재조명

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

'마녀사냥' 문화 직격한 윤일상 "박나래·조진웅 등 사실 확인 전에 악마부터 만들어"

마뗑김 가방 사고, 미역국 먹는다…홍콩의 일상

연말정산때 '소득 100만원초과' 부양가족은 기본공제 못 받아요

새로운 이슈 보기