경제전문가 57인 "韓 경제 최대 리스크는 환율"…가계부채 제쳤다

한은, 시스템 리스크 서베이 결과

경제전문가 75명이 우리나라 경제의 최대 위험요인으로 환율을 꼽았다.

23일 한국은행이 발표한 '시스템 리스크 서베이 결과'에 따르면 국내외 금융경제 전문가 75명은 국내 금융시스템의 가장 큰 대내 리스크 요인(단순 응답빈도수 기준)으로 '환율 등 국내 외환시장 변동성 확대'를 가장 많이(66.7%) 꼽았다.

이어 '높은 가계부채 수준'이 50.7%로 뒤를 이었고, 주요국 통화·경제 정책 관련 불확실성(40%) 순이었다. 경제전문가에게 한국의 위험요인 5개를 순서대로 꼽아달라고 한 결과다.

1순위로 선택한 리스크 요인을 집계한 결과로도 대외 요인보다는 '환율 등 국내 외환시장 변동성 확대(26.7%)', '높은 가계부채 수준(16%) 등 대내 요인이 많았다.

한은은 "2024년 설문조사와 비교해보면 가계부채와 고령화 등 구조적 취약성보단 외환 자산시장 변동성 확대 우려가 높게 나타나는 모습"이라며 "기존 가장 큰 리스크 요인으로 거론되던 가계부채는 2023년 하반기 설문조사 이래로 응답 빈도수가 낮아지는 추세"라고 말했다.

'환율 등 국내 외환시장 변동성 확대'와 '글로벌 자산시장 가격조정 가능성'(33.3%), '수도권 부동산 시장 불안'(28%)이 새롭게 주요 리스크 요인으로 진입한 것도 특징이다.

반면 '저출생 고령화 등 인구구조 변화'와 '자영업자 부실 확대'는 상대적으로 후순위로 조정됐다.

환율 등 국내 외환시장 변동성 확대는 1년 내 단기에, 높은 가계부채 수준은 1~3년 중 중기에 위험이 현실화될 가능성이 높은 것으로 판단됐다.

1년 내 금융시스템의 안정을 저해할 수 있는 단기 충격이 발생할 가능성은 지난 설문조사 대비 하락했다. '낮음' 또는 '매우 낮음'으로 응답한 비중은 41.3%로 2024년 설문조사(43.6%)보다도 하락했다. 다만 '매우 높음' 또는 '높음'으로 응답한 비중도 15.4%에서 12%로 줄었다.

1~3년 내 중기 충격이 발생할 가능성 또한 지난 설문조사 대비 하락했다.

우리나라 금융시스템의 안정성에 대한 신뢰도(향후 3년간)는 지난 설문조사보다 향상된 것으로 나타났다. 금융시스템 안정성이 '매우 낮음' 또는 '낮음'으로 응답한 비중은 5.1%에서 4.0%로 소폭 하락한 가운데, '매우 높음' 또는 '높음'으로 응답한 비중은 50%에서 54.7%로 상승했다.

응답에 참여한 경제전문가들은 금융시스템 안정성 제고 방안으로 대내외 불확실성에 대비한 리스크 관리와 정책의 신뢰도 및 예측가능성 강화를 주문했다.

이들은 "외환 및 자산시장 안정화와 모니터링 강화, 정책 당국의 명확하고 투명한 의사소통이 필요하다"고 강조했다. 이어 "가계부채를 안정적으로 관리하기 위해 일관된 정책 조합을 내놓고 차주 및 업권별 구조적 취약성 개선을 위해 제도적 개선 노력이 필요하다"며 "한계기업에 대한 질서 있는 구조조정에도 나설 필요가 있다"고 짚었다.

한편 이번 서베이는 한은이 지난해 11월~12월 금융기관, 연구소, 대학, 해외 IB 등 국내외 금융·경제전문가 총 87명을 대상으로 조사한 결과다. 이들 중 75명이 응답에 참여했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



