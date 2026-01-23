전남 기초단체장 선거 평균 지출 비용 1억4천900만원

전남선관위, 지선 비용 지출 한도액 공고

전남도지사·교육감 선거 15억800만원

여수시장 선거 2억2천만원 최고 수준

전남선거관리위원회는 다가오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거에서 후보자 선거운동 지출 비용 한도액을 공고했다고 23일 밝혔다.

선거비용 제한액은 선거별로 인구수 및 읍·면·동수에 전국소비자물가변동률을 반영한 제한액산정비율(8.3%)을 적용, 증감한 뒤 선거사무관계자의 총 수당 인상액과 총 산재보험료를 가산해 산정한다.

선거별 선거비용 제한액은 전남도지사 및 교육감 선거의 경우 각 15억800만원이다. 기초단체장 선거의 경우 여수시장 선거가 2억2,000만원으로 가장 많았고, 진도군수 선거는 1억2,300만원으로 가장 적었다. 기초단체장 선거의 선거비용 제한액 평균은 1억4,900만원으로 분석됐다.

그 밖의 선거의 선거비용 제한액을 보면, 지역구 도의원 선거가 평균 5,200만원, 지역구 시군 의원선거는 평균 4,500만원으로 나타났다. 또 비례대표 도의원 선거는 1억 5,000만원, 비례대표 시·군의원 선거는 평균 4,900만원 정도다.

한편 전남선관위는 시·도 행정구역 통합으로 선거구역이 변경될 경우 관할 선거구 선거관리위원회가 변경된 선거비용제한액을 다시 공고할 예정이라고 설명했다.





