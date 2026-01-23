영천시, 2026년 표준지 공시지가 1.42% 상승…'경마공원 등 개발 호재' 반영

전국 3.35%, 경북 1.16% 대비 완만한 상승

1호선 연장·경마공원 준공 등 지가 상승 기대감

영천시는 국토교통부가 결정·공시하는 2026년 1월 1일 기준 표준지 4689필지에 대한 공시지가가 지난해 대비 1.42% 상승했다고 밝혔다.

이번 표준지 공시지가는 경기침체와 부동산거래 감소 등을 고려한 국토교통부의 '부동산 공시가격 현실화 계획 재수립 방안'이 적용된 결과다.

영천시청 전경

상승률을 비교해 보면 전국 평균은 3.35%, 경상북도는 1.16%로 나타났으며, 영천시는 경북 평균보다 다소 높은 1.42%의 상승 폭을 보였다.

이번 상승세는 대구도시철도 1호선 영천(금호)연장, 올해 상반기 준공 예정인 영천경마공원, 영천하이테크파크지구 등 대규모 지역 개발 사업에 따른 지가 상승 기대감이 반영된 것으로 분석된다.

표준지 공시지가는 토지소유자와 지자체 의견 청취 절차를 거쳐 중앙부동산가격공시위원회 심의를 통해 오는 23일 최종 결정·공시됐다.

공시된 표준지 공시지가에 이의가 있는 경우, 다음 달 24일까지 '부동산 공시가격 알리미' 인터넷 접수 및 시청 지적정보과 방문을 통해 이의신청이 가능하다.

표준지 공시지가는 관내 약 26만 필지에 달하는 개별공시지가 산정의 주요 기준이 된다.

이에 따라 4월 30일 공시 예정인 개별공시지가 역시 지난해 공시가격과 비슷하거나 소폭 상승한 수준에서 산정될 것으로 예상된다.

시 관계자는 "공시지가는 각종 국세와 지방세 등 토지 관련 조세와 부담금의 부과 기준으로 활용되는 만큼, 공정하고 객관적인 조사가 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"며, "시민들의 재산권과 직결되는 사항이므로 토지소유자들의 적극적인 관심과 확인을 당부드린다"고 전했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



