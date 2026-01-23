본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

강성휘 목포시장 출마예정자, 출판기념회 31일 개최

호남취재본부 정승현기자

입력2026.01.23 11:33

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'목포야 사랑해' 시민과 소통

강성휘 목포시장 출마예정자, 출판기념회 31일 개최
AD
원본보기 아이콘

전남 목포시 더불어민주당 정책위부의장인 강성휘 목포시장 출마예정자가 오는 31일 오후 2시 목포 에메랄드웨딩홀 2층에서 출판기념회를 개최한다.


이번 출판기념회는 강 부의장이 스물아홉의 나이에 정치에 첫발을 디딘 이후, 현장에서 보고 배우며 걸어온 시간을 한 권의 책으로 정리한 결과물을 시민들과 공유하기 위해 마련됐다.

책 제목인 '강성휘의 목포야 사랑해(MOKPOLOVE)'에는 개인의 회고를 넘어, 목포라는 도시와 함께 걸어온 시간에 대한 애정과 성찰이 담겼다.


강 부의장은 책에서 완성된 해답을 제시하기보다는, 지나온 길을 돌아보고 앞으로의 시간을 어떻게 만들어갈 것인지를 시민과 함께 묻는다. 출판기념회 역시 일방적인 형식이 아닌, 목포의 오늘과 내일을 함께 이야기하는 소통의 장으로 진행될 예정이다.


강 부의장은 "이 책은 개인의 기록이자, 목포라는 도시와 함께 걸어온 시간의 기록"이라며 "출판기념회를 통해 시민 여러분과 더 깊이 이야기를 나누고, 더 뜻깊은 시간을 만들고 싶다"고 말했다.

이번 출판기념회에는 지역 인사와 시민 누구나 참석할 수 있다.


한편, 강 부의장은 지난달 23일 목포시의회에서 기자회견을 열고 목포시장선거 출마를 공식 선언했다. 그는 당시 "목포는 더 이상 관리로 버틸 수 있는 단계가 아니다"며 "에너지 대전환을 축으로 한 제2의 개항 수준의 변화가 필요하다"고 강조했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1억 고급 외제차 딱 걸렸네…7년간 집까지 숨긴 체납자, 건보공단 추적에 덜미 1억 고급 외제차 딱 걸렸네…7년간 집까지 숨긴 체... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'

코트 입고 여탕 들어간 김정은 "보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

마뗑김 가방 사고, 미역국 먹는다…홍콩의 일상

트럼프 "Fed 의장 적임자 결정"…해싯 "독립적 인물 필요"

새로운 이슈 보기