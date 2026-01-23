강제송환 캄보디아 범죄 조직원 73명 국내 압송… 부산경찰청 49명 최다

부산경찰청이 캄보디아에서 활동하던 범죄단체 조직원 52명을 강제 송환해 수사 중인 가운데 이들 중 공범 3명은 이미 별도로 구속됐다고 23일 밝혔다.

부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 캄보디아에서 강제 송환된 피의자 49명을 오전 인천공항을 통해 부산경찰청으로 압송했다. 이들은 캄보디아 시아누크빌을 거점으로 활동한 범죄단체 조직원들로 앞서 구속된 3명을 포함하면 총 52명이 이번 사건과 관련돼 있다.

경찰에 따르면 피의자들은 관공서 공무원을 사칭해 "감사에 필요하다"며 특정 업체로부터 물품을 대신 구매해 달라고 속이는 이른바 '노쇼 사기' 범행에 가담한 혐의를 받고 있다. 현재까지 확인된 피해자는 194명이며, 추정 피해액은 69억원에 달한다.

부산경찰청은 지난해 10월께부터 해당 조직에 대한 수사에 착수했다. 이후 지난해 12월 9일 캄보디아 시아누크빌에서 코리아 전담반이 현지 경찰과 합동 작전을 벌여 범죄단체 조직원들을 검거했다. 경찰은 같은 달 21일 수사팀 10명을 캄보디아 현지에 파견해 범죄 가담자들에 대한 조사를 진행했다.

경찰은 범죄단체 강제 송환에 대비해 올해 1월 8일부터 부산경찰청 수사부장(경무관 원창학)을 팀장으로 하는 192명 규모의 수사전담 태스크포스(TF)를 운영해 왔다. 이 과정에서 검찰과 법원 등 유관기관과 협력체계를 구축해 송환과 수사 준비를 이어왔다.

부산경찰청은 이날 송환된 피의자 49명을 산하 6개 경찰서에 분산 배치해 수사를 진행한 뒤 관계기관과 협력해 엄정 조치할 방침이다. 향후 수사 진행 상황과 결과는 추가로 알릴 예정이다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



