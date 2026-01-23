경북TP, '2026년 찾아가는 기업지원 사업설명회' 개최

오는 27일부터 경북 22개 시·군 대상 10개 권역 순회

R&D 선정 지원부터 특화 사업까지 '맞춤형' 정보 제공

경북테크노파크(원장 하인성, 경북TP)가 지역 기업의 경쟁력 강화와 균형 성장을 위해 오는 27일부터 '2026년 경북 전역 기업지원 찾아가는 사업설명회'를 개최한다.

이번 설명회는 정보 접근성이 낮은 지역 기업들을 위해 경북TP가 직접 현장을 찾아가 핵심 R&D 및 지원사업을 설명하고, 실질적인 성장지원 협업방안을 모색하기 위해 마련됐다.

경북TP 전경 AD 원본보기 아이콘

기업들에 핵심 R&D 및 지원사업 정보를 체계적으로 전달하고, 실질적인 성장지원 협업 방안을 모색하는 데 목적이 있다.

특히 오는 29일 오후 2시에는 경북TP 본부동(경산) 국제회의실에서 대규모 통합 사업설명회가 열린다.

이날 행사에는 경북TP를 비롯해 ▲중소벤처기업진흥공단 ▲한국농업기술진흥원 ▲한국건설생활환경시험연구원 ▲경북창조경제혁신센터 ▲경북 내 지식센터 ▲기술보증기금 등 주요 유관기관의 지원사업 설명회 등이 함께 진행될 예정이다.



설명회에서 안내될 주요 사업으로는 기업의 기술 혁신을 돕는 ▲정부기술개발 선정지원 ▲기술닥터제 ▲성장사다리 ▲소공인 광역 전담기관 ▲스마트 공장구축 ▲지역선도 R&D 등이 포함된다.

또한, 경주시, 영천시, 상주시, 의성군, 영양군, 울진군 등 각 지자체의 특성을 반영한 '지역 맞춤형 특화 사업'에 대한 상세한 가이드라인도 제공돼 지역 기업들이 자사 여건에 맞는 최적의 사업을 선택할 수 있도록 돕는다.

설명회는 경북 22개 전 지역을 10개 권역으로 나눠 2월 10일까지 이어지며, 기업들의 참여 접근성을 극대화할 방침이다.

하인성 경북TP 원장은 "기업의 성장이 곧 지역의 힘이며, 지역 경제 활성화의 핵심 동력"이라며, "이번 설명회가 지역 중소기업들이 새로운 도약의 발판을 마련하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 밝혔다.

이어 "앞으로도 기업 성장의 든든한 기반이 되어 실질적인 지원이 지속될 수 있도록 노력을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>