광주전남품목농협운영협의회, 농심천심 운동 적극 동참 다짐

광주전남품목농협운영협의회는 지난 21일 2026년 제1차 운영협의회를 개최했다. 전남농협 제공

광주전남품목농협운영협의회는 지난 21일 전남본부에서 이광일 본부장, 채규선 협의회장과 품목농협 조합장 등 10여명이 참석한 가운데 2026년 제1차 운영협의회를 개최하고 농심천심운동에 적극 동참하기로 다짐했다.

이날 운영협의회에서는 향후 2년 동안 새롭게 협의회를 이끌어 나갈 신임 회장으로 전남서남부채소농협 배정섭 조합장을 선출하고 농심천심운동이 농업인들과 국민들에게 체감될 수 있도록 참여와 홍보에 적극 나서기로 했다.

전남농협은 농업·농촌 가치 확산, 돈 버는 농업 구현, 지속 가능한 성장기반 조성과 농축협 경쟁력 향상 등 농심천심운동 실천과 연계한 목표를 정해 농촌에 활력을 불어넣고자 힘껏 달리고 있다.

채규선 조합장은 "올 한해도 국민들의 먹거리인 원예농산물 생산을 위해 구슬땀을 흘리는 농업인들과 함꼐 성장하는 품목농협이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

이광일 본부장은 "지난 한 해 어려운 경제 여건 속에서도 조합원을 위한 각종 사업추진과 건전 결산에 힘써 주신 조합장님들께 감사드린다"며 "올 한해도 전 구성원 모두 다 동심협력의 자세로 농업인들에게 웃음을, 국민들에게 행복을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



