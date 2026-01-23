본문 바로가기
일반

"김밥인데 왜 '스시 앤 롤'?"…서경덕 "이제는 당당히 KIMBAP"

박은서인턴기자

입력2026.01.23 10:56

김밥용 김에 여전히 '스시 앤 롤' 표기 논란
서경덕 교수 "이제는 KIMBAP으로 불릴때"

일부 '김밥용 김' 제품 포장지에 여전히 영어로 '스시 앤 롤(Sushi and Roll)'이라는 표기가 사용되고 있어 논란이 일고 있다. 김밥이 전 세계적으로 사랑받는 K푸드로 자리 잡은 만큼 이제는 'KIMBAP(또는 GIMBAP)'이라는 고유 명칭을 사용해야 한다는 지적이다.

일부 '김밥용 김' 포장지에 '스시앤 롤(Sushi and Roll)'이라는 표기가 사용되고 있는 모습. 서경덕 교수 인스타그램

서경덕 성신여대 교수는 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램을 통해 "일부 김밥용 김 포장지에 아직도 영어로 '스시 앤 롤'이라는 표기가 사용되고 있어 문제가 되고 있다"고 지적했다.


서 교수는 김밥이 이미 세계인들이 즐기는 한국 대표 음식으로 자리 잡았다는 점을 강조했다. 지난해 전 세계적으로 인기를 끈 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'에서는 주인공 헌트릭스 멤버가 김밥을 먹는 장면이 등장해 화제를 모았고 미국 대형 슈퍼마켓 체인인 트레이더조에서는 냉동 김밥이 판매되며 현지 소비자들의 호응을 얻고 있다.

또 한국을 찾는 외국인 관광객들 사이에서도 김은 대표적인 인기 쇼핑 품목으로 꼽히며 '김밥용 김' 역시 높은 판매량을 기록하고 있는 것으로 전해진다.


서 교수는 "과거에는 외국인들이 김밥을 잘 몰랐기 때문에 이해를 돕기 위한 차원에서 '스시 앤 롤'이라는 표기를 사용할 수밖에 없었던 점은 충분히 이해한다"면서도 "하지만 이제 김밥은 전 세계인이 즐기는 K푸드의 대표 주자로 성장한 만큼 당당히 'KIMBAP'(혹은 GIMBAP)으로 표기해야 한다"고 주장했다.


이어 "지금까지 전 세계에 김치, 비빔밥, 불고기 등을 꾸준히 홍보해 왔는데 올해부터는 김밥을 비롯해 떡볶이, 한국식 토스트 등도 널리 알려보겠다"고 덧붙였다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
