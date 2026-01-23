[정국돋보기]정청래·조국·장동혁, 정치생명 건 '합종연횡'

지방선거 전 정치 격변 시작

6·3 지방선거 압승을 노리는 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 카드에 정치판이 들썩이고 있다. 야권은 현재 선거연대 가능성에 선을 긋고 있지만, 범여권의 합종연횡이 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

정청래 민주당 대표는 23일 충북 진천에서 열린 현장 최고위원회의에서 합당에 대해 "당대표가 먼저 제안하지 않고서는 지방선거 전에 시간상 불가능할지 모르겠다는 생각으로 제안했다"고 밝혔다. 그러면서 "(합당은) 꼭 가야 할 길"이라며 "시작종이 울렸으니 과정과 종착지는 당원들의 뜻에 따라 결정될 것"이라고 했다.

친청(정청래)계 의원들은 합당을 공개적으로 지지했다. 이성윤 민주당 최고위원은 이날 최고위원회의에서 "통합은 필승 분열은 필패"라며 "정 대표의 방향성 제시가 매우 적절했다고 생각한다"고 힘을 실었다.

정 대표가 현시점에 합당을 추진하는 것은 지방선거 때문이다. 당대표 비서실장인 한민수 민주당 의원은 CBS 라디오에서 "지금 가장 중요한 건 지선에서 압승을 거두는 것이다. 압승해야 이재명 정부 성공 기반이 더 탄탄해진다"고 했다. 합당하면 상대적으로 혁신당 지지세가 있는 호남과 부산·울산·경남(PK) 지역에서 유리한 고지를 점할 수 있을 거란 셈법이다.

당내 불만을 잠재우는 건 과제다. 이언주·강득구·황명선 민주당 최고위원은 이날 현장 최고위원회의에 불참했다. 전날 공개적으로 합당 추진에 반대한 이들이다. 특히 이 최고위원은 정 대표의 합당 제안이 "날치기"라며 정 대표 재신임 등 진퇴 여부까지 의논해야 한다고 주장했다.

여권발 정계 개편 시도로 야권의 선거연대 가능성에도 관심이 쏠린다. 국민의힘 일각에선 선거연대를 추진해야 한다는 목소리가 나오지만 개혁신당은 가능성을 일축하고 있다. 통일교·민주당 공천뇌물 의혹에 대한 '쌍특검' 추진에는 연대하겠지만 선거연대는 고려하고 있지 않다는 의미다. 천하람 개혁신당 원내대표는 이날 BBS 라디오에서 "늘 (양당이) 합쳐야 한다는 압박이 있었지만 개혁신당의 차별성과 독자성이 있기 때문에 굴할 것 같지는 않다"고 선을 그었다. 개혁신당 관계자는 "지방선거 연대로 얻을 게 뚜렷하지 않은데 이준석 대표가 정체성을 포기하면서 정치적 미래를 걸 이유가 없다"고 했다.

국민의힘 지지율이 정체된 상황에서 야권 연대를 이루지 못하면 지방선거 승부처를 넘겨주게 될 것이라는 우려가 나온다. 민주당·조국혁신당 합당 시 조국 대표가 출마할 가능성이 높은 서울과 부산은 국민의힘이 반드시 사수할 지역으로 꼽힌다. 부산을 지역구로 둔 국민의힘 의원은 통화에서 "여권이 합당으로 간다면 (조 대표가) 부산시장 후보로 나올 가능성이 높아 긴장감이 커지고 있다"며 "안 그래도 어려운 선거에서 대구·경북(TK)만 사수하면 당이 더 고립될 수 있다"고 우려했다.





