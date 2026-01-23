본문 바로가기
[인사]농림축산식품부

세종=주상돈기자

입력2026.01.23 10:35

◆농림축산식품부 <국장급 전보>△축산정책관 이재식 <국장급 전출>△산림청 안용덕 △농촌진흥청 김수일





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

