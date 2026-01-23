본문 바로가기
경찰, '수사 무마 청탁 의혹' 동작서 압수수색…김병기 관련

변선진기자

입력2026.01.23 10:35

경찰이 김병기 무소속 의원의 '수사 무마 청탁 의혹'과 관련해 강제수사에 착수했다.

연합뉴스

연합뉴스

서울경찰청 공공범죄수사대는 23일 오전 9시50분부터 서울 동작경찰서에 수사관들을 보내 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.


이번 수사는 A 전 동작구의원이 2022년 7~9월 사이 김 의원의 부인 이모씨에게 구의회 업무추진비 카드로 100만원 상당의 식대를 제공했다는 의혹에서 시작됐다.

당초 경찰은 지난해 4월부터 8월까지 이 의혹에 대해 입건 전 조사(내사)를 벌였으나 무혐의로 사건을 종결한 바 있다. 하지만 이 과정에서 김 의원 측이 동작경찰서에 영향력을 행사해 수사를 무마하려 했다는 의혹이 제기됐다.


경찰은 이날 압수수색을 통해 확보한 수사 기록과 업무추진비 사용 내역 등을 대조해 당시 수사 과정에 외압이 있었는지 등을 집중적으로 들여다볼 방침이다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

