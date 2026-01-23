동아쏘시오그룹, 사랑의 김장 나눔 봉사활동 진행

신입사원 50여명 참여

동아쏘시오그룹은 22일 경북 상주시 동아쏘시오그룹 인재개발원에서 사랑의 김장 나눔 봉사활동을 진행했다고 23일 밝혔다.

동아쏘시오그룹 신입사원들이 22일 경북 상주시 동아쏘시오그룹 인재개발원에서 사랑의 김장 나눔 봉사활동을 진행하고 있다.

올해 두번째를 맞이한 김장 나눔 봉사활동은 그룹의 정도경영 실천을 위한 사회공헌 프로그램 일환으로 진행됐다.

이날 봉사활동에 참여한 신입사원들은 김장김치를 직접 버무리고 포장해 취약 가구에 전달했다. 상주시 은척면 여성자원봉사대와 상주시종합자원봉사센터가 일손을 보태며 지역사회와 기업이 함께하는 상생의 의미를 더했다.

동아쏘시오그룹 관계자는 "신입사원들이 정성껏 담근 김장김치가 우리 주변의 소외된 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 작은 힘이 되길 바란다"며 "지역사회와 함께 성장하며, 사회적 책임을 다하기 위한 나눔 프로그램을 지속 전개해 나갈 것"이라고 말했다.





