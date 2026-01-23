롯데카드, 3억弗 신규 ESG 해외 ABS 발행

"국내 회사채 대비 낮은 금리로 발행"

ESG 해외ABS는 다섯번째…17.6억弗 조달

롯데카드는 3억달러(약 4419억원) 규모 신규 ESG(환경·사회·지배구조) 해외 ABS(자산유동화증권)를 발행했다고 23일 밝혔다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 해외 ABS는 소시에테제네랄이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다.

국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 발행해 금융비용을 절감했다. 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 줄이기 위해 통화 및 금리 스와프 계약을 체결했다.

이번에 발행한 ABS는 사회적 채권으로, 저소득층 금융 지원 목적으로 사용될 예정이다.

롯데카드가 발행한 ESG 해외 ABS는 이번이 다섯 번째로, 2021년 첫 발행 이후 17억6000만달러(약 2조3088억원)를 조달해 저소득층 금융 지원 등에 썼다.

롯데카드 관계자는 "해외 ABS 발행을 통해 자금 조달원을 다변화해 시장 변동성에 대한 대응력이 강화됐다"며 "향후에도 다양하고 지속적인 해외 조달을 통해 안정적인 자금 조달 환경을 구축하겠다"고 말했다.

이어 "조달 자금은 저소득층 및 취약계층 대상 금융 지원에 사용할 계획"이라고 덧붙였다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



