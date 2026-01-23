본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경남대 통일미래최고위과정 제15기, 대학발전기금 2000만원 전달

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.23 10:20

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

개교 80주년 맞아 원우 뜻 모아
교육 혁신과 대학 발전 응원

경남대학교 행정대학원 통일미래최고위과정 제15기 총학생회는 지난 22일 창조관에서 모교 대학발전기금으로 2000만원을 쾌척했다.

통일미래최고위과정 제15기 총학생회 발전기금 전달식.

통일미래최고위과정 제15기 총학생회 발전기금 전달식.

AD
원본보기 아이콘

통일미래최고위과정은 정치인, 법조인, 금융인, 언론인, 경찰, 교수, 기업체 CEO 등 총 100여명의 다양한 사회 지도층 인사들로 구성되어 있다. 제15기는 현재 통일·외교·안보 분야의 전문가들로부터 수준 높은 강의를 듣고 있으며, 김숙형 총학생회장을 중심으로 다양한 활동을 통해 폭넓은 인적 네트워크를 구축하고 있다.


이날 김숙형 총학생회장은 "통일미래최고위과정을 통해 국내 최고 수준의 전문가들과 함께 한반도의 미래와 평화에 대해 고민하는 뜻깊은 배움의 시간을 갖고 있다"며 "개교 80주년이라는 뜻깊은 해를 맞아, 경남대학교가 걸어온 역사와 앞으로 나아갈 미래를 함께 응원하고자 원우들의 뜻을 모았다"고 말했다.

이어 박재규 총장은 "개교 80주년이라는 역사적 시점에서 대학 발전을 향한 원우님들의 뜻깊은 마음에 감사드린다"며 "'사람을 키우는 교육'이라는 대학의 본질적 사명과 시대 변화에 발맞춘 혁신으로 미래 인재를 길러내는 지역 명문 사학으로 성장하는 데 최선을 다할 것"이라고 화답했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳' "연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'

코트 입고 여탕 들어간 김정은 "보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

마뗑김 가방 사고, 미역국 먹는다…홍콩의 일상

트럼프 "Fed 의장 적임자 결정"…해싯 "독립적 인물 필요"

새로운 이슈 보기