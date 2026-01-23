백경현 시장 “이문안호수공원, 시민 행복 담은 수변공원으로 탈바꿈”

구리시, 이문안호수공원 도심 속

복합 문화 힐링 명소로 재탄생

주민의 건강과 여가생활에 기여

경기 구리시(시장 백경현)는 시민들의 대표적인 휴식 공간인 이문안호수공원에 시설 확충과 편의시설 설치 사업을 본격 추진해 올해 상반기 내에 이문안호수공원이 도심 속 힐링 명소로 새롭게 단장을 완료한다고 23일 밝혔다.

이문안호수공원 시설확충사업. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

남녀노소 누구에게나 사랑받아 온 이문안호수공원은 그동안 법정 도시계획시설(도시공원)이 아니라는 이유로 공원시설과 각종 편의시설 설치에 제약이 있어 환경 개선에 한계가 있었다.

구리시는 이러한 문제를 해소하고 시민들에게 더 쾌적한 휴식 공간을 제공하기 위해 도시관리계획 결정(변경) 절차를 추진했으며, 2024년 4월 이문안호수공원을 '도시공원(수변공원)'으로 결정하고 공원 조성계획을 수립해 시설 확충 사업을 본격화했다.

이번 사업은 이문안호수공원의 수변 공간을 중심으로 수변무대와 수변나무 바닥(데크), 맨발 산책길, 공중화장실 등 주민 설문조사를 통해 이용 수요가 높은 시설을 조성하고, 건강·여가·문화 기능을 동시에 강화하는 데 목적을 두고 있다.

구리시는 특별교부세와 특별조정교부금 등 외부 재원을 확보해 공중화장실과 맨발 산책길을 조성하고, 수변 무대를 설치해 각종 축제와 문화 행사, 버스킹, 소규모 공연이 가능한 열린 문화공간을 마련할 계획이다. 또한 호수 면과 인접한 수변 나무 바닥(데크) 산책길 조성하고 연꽃과 초화류를 식재하여 시민들에게 다양한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다.

아울러 이번 사업 추진 과정에서 호수 중앙부 바닥을 정비해 물고기들이 안정적으로 서식할 수 있는 환경을 조성하고, 기존에 과도하게 번식했던 부들 등 수생식물을 정비했다.

배수로 물막이 작업을 통해 이전보다 높은 수위와 넓은 수면적을 확보함으로써, 철새와 수생생물이 어우러진 건강한 생태계와 자연경관을 시민들이 함께 즐길 수 있도록 했다.

또한 야간에도 머물고 싶은 공원을 조성하기 위해 지난해 12월 특별조정교부금 2억원을 추가 확보해 경관조명 개선 사업을 계획하고 있다. 이를 통해 이문안호수공원을 야간명소로 조성해 공원 이용객을 늘려 인근 카페와 주변 상권의 지역경제 활성화 효과도 기대하고 있다.

백경현 구리시장은 "이문안호수공원 시설 확충 사업을 통해 시민들에게 더욱 안전하고 쾌적한 휴식 공간을 제공하고, 지역에는 새로운 활력을 불어넣겠다"며 "생활권에서 자연을 느끼고 휴식할 수 있는 공원과 녹지의 질적 향상을 위해 다양한 기능을 갖추도록 개선함으로써, 시민 모두가 더 행복한 즐거운 변화를 이루어 가겠다"고 밝혔다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>